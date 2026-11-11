DJ Siemens-Energy-CEO: Nachfrage in US-Datenzentrumsgeschäft ist intakt

DOW JONES--Siemens-Energy-CEO Christian Bruch rechnet nach den Midterm-Wahlen in den USA nicht mit Problemen im Geschäft mit Datenzentren, wohl aber mit mehr Dynamik im Onshore-Windgeschäft.

Er sehe aktuell keine negativen Effekte für das Geschäft mit der Stromversorgung von Rechenzentren aufgrund der Wahl, sagte Bruch bei der Bilanzpressekonferenz des Energietechnikunternehmens. Die Nachfrage in diesem Geschäft, das mit etwa 15 Milliarden Euro etwa 10 Prozent des aktuellen Auftragsbestandes sei "intakt, auch nach vorne gehend", so Bruch.

Interessant sei, dass nach der Wahl im Bereich Renewables sehr schnell Kunden gekommen seien, die "anders wieder auf das Thema Wind geguckt" hätten. "Ich erwarte, dass auf jeden Fall bei Onshore mehr Dynamik reinkommt im US-Geschäft", so Bruch.

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November 11, 2026 05:38 ET (10:38 GMT)

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