Was ich für dich vom Voestalpine-Pressegespräch zu den (soliden) Halbjahreszahlen 2026/2027 mitgenommen habe? Die Schlagwörter Kindberg, Niedrigwasser und Wasserstoff, dazu noch ein paar spannende Zahlen, die ich dir nicht vorenthalten werde. Wie du sicher weißt, werden im Voestalpine-Werk in Kindberg (dort produziert die Voestalpine AG nahtlose High-Tech-Rohre vor allem für die USA) 150 Mitarbeiter abgebaut. Warum? Nun ja, der Zollaufschlag für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer