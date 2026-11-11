Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB missbraucht die Berufsbildung, um seinem alten Forderungskatalog Gehör zu verschaffen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv weist diesen unfairen Angriff auf Lernende, Berufsbildner und Gewerbebetriebe entschieden zurück. Statt die Berufslehre schlechtzureden, soll der SGB seiner Verantwortung als Sozialpartner konstruktiv gerecht werden. Die ...

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