11. November 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. ("Amarc" oder das "Unternehmen") (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) und Boliden Mineral Canada Ltd. ("Boliden") haben mit Bohrungen begonnen, um die im Jahr 2026 mittels Explorationsuntersuchungen bestätigten Kupfer-Gold-Ziele ("Cu-Au") im Kupfer-Gold-Distrikt DUKE ("Distrikt DUKE" oder "Distrikt") im Zentrum von British Columbia ("BC") weiterzuverfolgen. Das erweiterte Explorationsprogramm wird im Rahmen des DUKE-Joint-Ventures vollständig von Boliden finanziert (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. April 2026).

Der 808 km² große Distrikt DUKE befindet sich 80 km nordöstlich von Smithers in der Region Babine, einem gut mineralisierten Porphyr-Cu-Au-Gürtel in BC, in dem sich die ehemaligen Cu-Au-Minen Bell und Granisle befinden, die von Noranda Mines betrieben wurden, sowie die fortgeschrittene Cu-Au-Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz eines Dritten befindet. Eine nennenswerte Infrastruktur ist vorhanden, um die ehemaligen Minen sowie die Forst- und Mineralexplorationsindustrie zu bedienen, einschließlich eines ausgedehnten Netzes von Forststraßen im gesamten Distrikt DUKE (siehe Abbildung 1).

Figure1 Cu-Mo-Au-Ag-Distrikt DUKE in der ergiebigen Cu-Au-Region Babine mit wichtiger Infrastruktur

Bis dato haben systematische und umfangreiche Programme im Distrikt DUKE (siehe Abbildung 2) die Cu-Mo-Au-Ag-Lagerstätte DUKE erheblich auf eine Fläche von 900 x 600 m vergrößert. Die Lagerstätte ist weiterhin in mehrere Richtungen offen. Diese Explorationsprogramme haben zudem das Potenzial für die Entwicklung eines Porphyr-Cu-Au-Distrikts aufgezeigt, während weniger vielversprechende Gebiete effizient ausgeschlossen wurden (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. Juli 2025).

Figure2 Cu-Mo-Au-Ag-Lagerstätte DUKE[i] - Bohrungen haben bedeutendes Ressourcenpotenzial entdeckt, erweitert und nachgewiesen

Die früher im Verlauf der Saison 2026 abgeschlossenen Explorationsuntersuchungen umfassen:

45 Linienkilometer an bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP)

19 Linienkilometer an geophysikalischen Bodenuntersuchungen mittels Audio-Magnetotellurik

235 geochemische Bodenrasterproben

Biogeochemische Probenahmen

Geochemische Probenahmen von gasförmigem elementarem Quecksilber

400 km² LiDAR[ii]-gestützte Kartierungen der Oberflächengeologie zur Verfeinerung des Verständnisses der geochemischen Probenahmen an der Oberfläche

Das Bohrprogramm 2026 wurde konzipiert, um eine Reihe von Porphyr-Cu-Au-Zielen in Lagerstättenmaßstab zu erproben, die im Rahmen der geophysikalischen, geochemischen und geologischen Untersuchungen 2026 definiert und/oder verfeinert wurden. Die für Bohrtests identifizierten Ziele beinhalten solche entlang des südöstlich verlaufenden magnetischen Korridors NAK-DUKE, der wiederkehrende Anhäufungen magnetischer Anomalien in gleichmäßigen Abständen in wiederholten Intervallen von 6 km aufweist (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. April 2026, siehe Abbildung 3). Die Lagerstätte DUKE befindet sich etwa 6 km südöstlich der vielversprechenden Cu-Au-Lagerstätte NAK von American Eagle (siehe Website von American Eagle https://americaneaglegold.ca).

Figure3 Distrikt DUKE - Strukturelle Periodizität entlang des südöstlich verlaufenden magnetischen Korridors NAK-DUKE

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen im Zusammenhang mit langlebigen, hochwertigen Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. ("HDI"), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 39 Entdeckungen oder Projekten beteiligt, deren Entwicklung erheblich vorangetrieben wurde. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender Porphyrlagerstätten mit Kupfer±Gold. Die Distrikte JOY und DUKE haben bislang strategische Partnerfinanzierungen in Höhe von mehr als 144 Millionen CAD von zwei hochkarätigen Branchenakteuren angezogen: Freeport McMoRan Minerals Properties Canada Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan, einem weltweit führenden Kupferproduzenten, im Distrikt JOY (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025), sowie Boliden Mineral Canada Ltd. ("Boliden"), ein Unternehmen der Boliden Group, einem multinationalen schwedischen Metallanbieter mit Schwerpunkt auf Zink und Kupfer, im DUKE-Gebiet (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Entdeckungen und Lagerstätten-Zielgebiete. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der ertragreichsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Minen Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz Dritter befindet. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Lagerstätten mit Kupfer±Gold, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Explorationsziele mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

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Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf die das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Nutzungsrechte an den Mineral- bzw. Konzessionsgebieten zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Landansprüche beeinträchtigen oder als Beeinträchtigung dieser Rechte und Ansprüche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Abbildung 1: Cu-Mo-Au-Ag-Distrikt DUKE in der ergiebigen Cu-Au-Region Babine mit wichtiger Infrastruktur

Abbildung 2: Cu-Mo-Au-Ag-Lagerstätte DUKE1 - Bohrungen haben bedeutendes Ressourcenpotenzial entdeckt, erweitert und nachgewiesen

Abbildung 3: Distrikt DUKE - Strukturelle Periodizität entlang des südöstlich verlaufenden magnetischen Korridors NAK-DUKE

#_ednref1 Bei Berechnungen des Kupferäquivalents (CuÄq) werden folgende Metallpreise angewandt: 4,00 USD/lb Cu, 15,00 USD/lb Mo, 24,00 USD/oz Ag und 1.800,00 USD/oz Au sowie konzeptionelle Gewinnungsraten von: 85 % für Cu, 72 % für Au, 67 % für Ag und 82 % für Mo.

#_ednref2 LiDAR (Light Detection And Ranging) nutzt Laserpulse zur Berechnung von Entfernungen, Erfassung präziser Messungen und Entfernungsmessung, um 3D-Informationen über ein spezifisches Gebiet und dessen Eigenschaften zu erstellen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86592Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86592&tr=1



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