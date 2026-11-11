Berlin - Der Sachverständigenrat Wirtschaft, die sogenannten "Wirtschaftsweisen", erhöhen ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum deutlich. Für 2026 wird nun ein Plus von 1,3 Prozent erwartet, nach 0,5 Prozent im Frühjahr.
Für 2027 wird die Prognose von 0,8 auf 1,0 Prozent heraufgesetzt. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Für 2027 wird die Prognose von 0,8 auf 1,0 Prozent heraufgesetzt. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
© 2026 dts Nachrichtenagentur