Das Ziel von zweiseitigen Differenzverträgen oder englisch Contracts for Difference (CfD) ist laut EU-Richtlinien zum einen die Absicherung gegen starke Strompreissteigerungen. Indem Erträge oberhalb einer festgelegten Schwelle beim Betreiber eines Kraftwerks abgeschöpft werden, können die Kosten des Stromsystems sinken. Zum anderen sollen sie Investoren eine hohe Sicherheit und stabile Einnahmen garantieren und ihnen dadurch den Zugang zu guten Konditionen bei der Bankfinanzierung erleichtern. Mit dem EEG 2027 werden die EU-Vorgaben in Deutschland umgesetzt und solche Verträge für die Förderung ...

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