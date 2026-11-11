Bei Thyssenkrupp gibt es mal wieder einiges zu besprechen. Während der Konzern mit der Abspaltung von TK Accelis seinen Umbau vorantreibt, sorgt eine neue Verzögerung beim grünen Stahl für Ärger. Die Aktie hat sich zuletzt trotzdem erholt. Wie passt das zusammen? hyssenkrupp-Aktie: Grüner Stahl lässt länger auf sich warten Bei Thyssenkrupp läuft momentan nicht alles nach Plan. Wie vergangene Woche bekannt wurde, verzögert sich die Inbetriebnahme ...

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