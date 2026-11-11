Die Börse liebt Skandale, wenn es darum geht, Kurse in den Keller zu schicken. Die Schlagzeilen rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und die Berichte über eine angebliche Spionageliebesaffäre haben die Wall Street in helle Aufregung versetzt. Anleger warfen ihre Papiere scharenweise auf den Markt, die Aktie geriet massiv unter Druck. Doch wer den Lärm der Medien ausblendet und sich auf die nackten Fundamentaldaten konzentriert, sieht vor allem eines: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer