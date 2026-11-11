Die Börse liebt Skandale, wenn es darum geht, Kurse in den Keller zu schicken. Die Schlagzeilen rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und die Berichte über eine angebliche Spionageliebesaffäre haben die Wall Street in helle Aufregung versetzt. Anleger warfen ihre Papiere scharenweise auf den Markt, die Aktie geriet massiv unter Druck. Doch wer den Lärm der Medien ausblendet und sich auf die nackten Fundamentaldaten konzentriert, sieht vor allem eines: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.