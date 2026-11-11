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freenet überzeugt in den ersten neun Monaten 2026 mit starkem Kundenwachstum und hohem adj. Free Cashflow - Guidance 2026 bestätigt



11.11.2026 / 17:45 CET/CEST

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freenet überzeugt in den ersten neun Monaten 2026 mit starkem Kundenwachstum und hohem adj. Free Cashflow - Guidance 2026 bestätigt Umsatz steigt auf 2.289,6 Mio. EUR (+25,2 %) - getrieben durch die Integration von mobilezone Deutschland

steigt auf 2.289,6 Mio. EUR (+25,2 %) - getrieben durch die Integration von mobilezone Deutschland Adj. Free Cashflow steigt auf 233,3 Mio. EUR (+2,7 %) und unterstreicht die hohe Cash Conversion des Geschäftsmodells

steigt auf 233,3 Mio. EUR (+2,7 %) und unterstreicht die hohe Cash Conversion des Geschäftsmodells Mobilfunk: Postpaid-Kundenbestand steigt um +104 Tsd. auf 8,345 Mio.; zusätzlich 544 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling; adj. EBITDA bei 286,3 Mio. EUR (-10,6 %), belastet durch den bekannten negativen Ergebniseffekt aus der derzeit geltenden kommerziellen Vereinbarung mit Telefónica Deutschland

Postpaid-Kundenbestand steigt um +104 Tsd. auf 8,345 Mio.; zusätzlich 544 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling; adj. EBITDA bei 286,3 Mio. EUR (-10,6 %), belastet durch den bekannten negativen Ergebniseffekt aus der derzeit geltenden kommerziellen Vereinbarung mit Telefónica Deutschland IPTV: waipu.tv Abo-Kundenbestand steigt um +116 Tsd. auf 1,871 Mio.; adj. EBITDA steigt deutlich um 20,3 % auf 29,5 Mio. EUR

waipu.tv Abo-Kundenbestand steigt um +116 Tsd. auf 1,871 Mio.; adj. EBITDA steigt deutlich um 20,3 % auf 29,5 Mio. EUR Telefónica Deutschland und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft

und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft Ausblick: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Büdelsdorf, 11. November 2026 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute nach dem regulären Handelsschluss (Xetra) die Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Die ersten neun Monate 2026 waren geprägt von einer starken Vertriebsleistung in den Kerngeschäften Mobilfunk und IPTV, einem deutlichen Umsatzwachstum infolge der Integration von mobilezone Deutschland sowie einer unverändert hohen Cash Conversion. Die Geschäftsentwicklung entsprach insgesamt den Erwartungen des Vorstands und bestätigt die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Die Kundenbasis stieg zum Ende der ersten neun Monate 2026 auf insgesamt 10,216 Mio. Postpaid- und IPTV-Kunden (+2,2 % gegenüber Jahresende 2025). Die Konzernumsatzerlöse erhöhten sich auf 2.289,6 Mio. EUR (+25,2 %). Wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum war die Integration der zum Jahresende 2025 erworbenen mobilezone Deutschland. Das adj. EBITDA belief sich auf 372,5 Mio. EUR (-5,7 %) im Wesentlichen aufgrund der bereits kommunizierten Ergebnisbelastung aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber. Die Entwicklung des adj. Free Cashflow profitierte von der hohen Cash Conversion (rund 63 %) des Geschäftsmodells und stieg trotz des niedrigeren adj. EBITDA um 2,7 % auf 233,3 Mio. EUR. Diese Cashflow-Stärke bildet die Grundlage für eine attraktive Aktionärsvergütung. Für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 garantiert freenet eine Mindestdividende von 2,00 EUR je Aktie. Sofern 80 % des jeweiligen adj. Free Cashflow einen höheren Betrag ergeben, soll dieser ausgeschüttet werden.

Mobilfunk: starke Vertriebsleistung in einem anspruchsvollen Marktumfeld Zum Ende des 3. Quartals 2026 betreute freenet insgesamt 8,345 Mio. Postpaid-Kunden und steigerte damit die Kundenbasis gegenüber dem Jahresende 2025 um 104 Tsd. Kunden. Ergänzend wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 544 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling-Geschäft vermarktet. Die Entwicklung unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit der Mobilfunkangebote und die Reichweite der Vertriebsplattform von freenet. Der Value-over-Volume-Ansatz wird dabei konsequent fortgesetzt und fokussiert den Aufbau langfristig profitabler, werthaltiger Kundenbeziehungen. Die Serviceumsatzerlöse (Postpaid) stiegen infolge des anhaltenden Kundenwachstums um 0,9 % auf 1.239,9 Mio. EUR. Der Postpaid-ARPU lag mit 16,6 EUR weiterhin unter dem Vorjahresniveau (-5,1 %), stabilisierte sich jedoch auf dem Niveau der Vorquartale. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse im Mobilfunkgeschäft um 31,9 % auf 1.980,3 Mio. EUR. Wesentlicher Treiber waren deutlich höhere Umsätze infolge der Integration von mobilezone zum Jahresbeginn. Das adj. EBITDA im Segment Mobilfunk lag mit 286,3 Mio. EUR um 10,6 % unter dem Vorjahreswert. Wesentliche Ursache war der bereits kommunizierte negative Ergebniseffekt in Höhe von rund 32 Mio. EUR aus einer kommerziellen Vereinbarung mit einem einzelnen Mobilfunknetzbetreiber. Der potenzielle Gesamtjahreseffekt (-50 Mio. EUR) ist weiterhin vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt. Die hierzu seit Jahresbeginn geführten konstruktiven Gespräche mit Telefónica haben inzwischen zu einer Einigung auf wesentliche wirtschaftliche Eckpunkte für die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit geführt. Ein detailliertes Term Sheet wurde von beiden Seiten am 10. November unterzeichnet.

IPTV: waipu.tv wächst profitabel und erhöht seinen Ergebnisbeitrag Das IPTV-Segment (waipu.tv) setzte seinen profitablen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2026 fort. waipu.tv gewann 116 Tsd. Abo-Kunden hinzu und erhöhte die Kundenbasis auf 1,871 Mio. Abonnenten. Das Unternehmen bleibt damit nach MagentaTV die klare Nummer 2 im strukturell wachsenden Markt für internetbasiertes lineares Fernsehen (IPTV). Vor diesem Hintergrund übernahm freenet Mitte Oktober 2026 die verbleibenden rund 25 % der Anteile an waipu.tv auf Basis einer sehr attraktiven Bewertung zu einem initialen Kaufpreis von rund 76 Mio. EUR. Die Transaktion erfolgt im Einklang mit der bestehenden Kapitalallokationsstrategie und hat keine Auswirkungen auf die Guidance 2026 oder die kommunizierte Dividendenpolitik. Der initiale Kaufpreis wird aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert, zu denen auch die zugeflossenen Mittel aus dem Verkauf der verbleibenden Anteile an der CECONOMY AG im November dieses Jahres zählen. Das adj. EBITDA des Segments IPTV stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 20,3 % auf 29,5 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse des Segments lagen aufgrund von in diesem Jahr nicht durchgeführter, EBITDA-neutraler Media-Barter-Geschäfte mit 161,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres. Auf vergleichbarer Basis verzeichneten die IPTV-Umsatzerlöse ein Wachstum von 8,5 % auf 156,3 Mio. EUR. Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende Skalierung des Geschäftsmodells und die wachsende Bedeutung von waipu.tv für die Ergebnisentwicklung des Konzerns.

Ausblick: Vorstand bestätigt Guidance 2026 Auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigt der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Für den Konzern wird weiterhin ein adj. EBITDA zwischen 500 und 530 Mio. EUR sowie ein adj. Free Cashflow zwischen 270 und 300 Mio. EUR erwartet. Für das Segment Mobilfunk erwartet der Vorstand unverändert ein adj. EBITDA zwischen 390 und 420 Mio. EUR, für das Segment IPTV zwischen 45 und 55 Mio. EUR und für das Segment Sonstige / Holding zwischen 65 und 75 Mio. EUR. Der Postpaid-Kundenbestand soll moderat und die Zahl der waipu.tv Abo-Kunden merklich wachsen.

Conference Call Der Conference Call zu den Ergebnissen der ersten neun Monate 2026 findet am Donnerstag, den 12. November 2026, um 11 Uhr (MEZ) statt. Die Teilnahme ist über den Webcast möglich (listen-only mode). Eine Aufzeichnung wird im Anschluss bereitgestellt.

Ausgewählte Finanzkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene im Berichtszeitraum Kennzahl Einheit 9M 2026 9M 2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Umsatzerlöse Mio. EUR 2.289,6 1.828,1 461,6 25,2% davon Segment Mobilfunk Mio. EUR 1.980,3 1.501,6 478,7 31,9% davon Serviceumsätze (Postpaid) Mio. EUR 1.239,9 1.229,0 10,9 0,9% davon Segment IPTV Mio. EUR 161,1 160,4 0,7 0,4% davon Segment Sonstige/ Holding Mio. EUR 182,7 197,5 -14,8 -7,5% Adj. EBITDA Mio. EUR 372,5 395,1 -22,7 -5,7% davon Segment Mobilfunk1 Mio. EUR 286,3 320,1 -33,8 -10,6% davon Segment IPTV Mio. EUR 29,5 24,5 5,0 20,3% davon Segment Sonstige/ Holding Mio. EUR 56,7 50,5 6,2 12,2% Adj. Free Cashflow Mio. EUR 233,3 227,2 6,1 2,7% Cash Conversion % 62,7 57,5 5,1 PP 8,9%

1 Hinweis zum adj. EBITDA des Segments Mobilfunk: Das adj. EBITDA des Segments Mobilfunk wurde im Neunmonatszeitraum 2026 wesentlich durch einen negativen Ergebniseffekt aus einem zusätzlichen Aufwand aus einer bestehenden kommerziellen Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber belastet. Die zusätzliche Belastung betrug rund 32 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen negativen Effekt von rund 50 Mio. EUR. Dieser Effekt ist vollständig in der Guidance 2026 berücksichtigt und verändert die langfristige Ertragskraft des zugrunde liegenden Mobilfunkgeschäfts nicht.

Ausgewählte Kundenkennzahlen auf Konzern- und Segmentebene zum Berichtsstichtag Kennzahl Einheit 30.09.2026 31.12.2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Kundenbasis Mio. 10,216 9,996 0,220 2,2% Postpaid-Kunden Mio. 8,345 8,241 0,104 1,3% waipu.tv Abo-Kunden Mio. 1,871 1,755 2 0,116 6,6%

2 Exkl. O2TV-Abo-Kunden aus der beendeten Vertriebskooperation mit Telefónica Deutschland

Ausgewählte operative Kennzahlen des Mobilfunksegments im Berichtszeitraum Kennzahl Einheit 9M 2026 9M 2025 Absolute

Veränderung Relative

Veränderung Postpaid-Verträge (Reselling) Tsd. 544 n.v. n.v. n.v. Postpaid-ARPU EUR 16,6 17,5 -0,9 -5,1%



Definition ausgewählter Kennzahlen Kennzahl Definition Adj. EBITDA Adjusted EBITDA: Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um positive und negative Adjustments gemäß der von freenet definierten Steuerungslogik. Zentrale operative Steuerungskennzahl zur Messung der Ertragskraft des Konzerns. Adj. Free Cashflow Adjusted Free Cashflow: Free Cashflow bereinigt um liquiditätswirksame Adjustments. Zentrale liquiditätsorientierte Steuerungskennzahl des Konzerns. Zeigt die für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und weitere Unternehmenszwecke verfügbare Finanzkraft. Der Free Cashflow leitet sich aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung von Sachinvestitionen (netto) und Leasingtilgungen ab. Cash Conversion Verhältnis von adj. Free Cashflow zu adj. EBITDA. Kundenbasis Summe der zum Stichtag ausgewiesenen Postpaid-Kunden und waipu.tv Abo-Kunden.

n.v. Nicht verfügbar: Für die Kennzahl wurde im Vorjahreszeitraum kein vergleichbarer Wert veröffentlicht; daher werden keine absolute und relative Veränderung ausgewiesen. Postpaid-ARPU ARPU: Average Revenue per User ist der durchschnittliche monatliche Umsatz (vor Mehrwertsteuer) je Postpaid-Kunde. Postpaid-Kunden Anzahl der Mobilfunkkunden mit Laufzeit- oder postpaidbasierten Vertragsverhältnissen zum jeweiligen Stichtag. Postpaid-Verträge (Reselling) Im Berichtszeitraum abgeschlossene Postpaid-Verträge im Reselling-Geschäft. Die Kennzahl ist nicht Bestandteil der ausgewiesenen Postpaid-Kundenbasis. Serviceumsatzerlöse (Postpaid) Umsatzerlöse aus Postpaid-Mobilfunkdienstleistungen ohne Hardwareumsätze. waipu.tv Abo-Kunden Anzahl der waipu.tv Abo-Kunden zum jeweiligen Stichtag.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass es aufgrund des Zahlenformats bei den Zwischen- und Endsummen rechnerische Rundungsdifferenzen geben kann, da die Zahlen auf eine Dezimalstelle gerundet wurden. Des Weiteren kann es bei der Konvertierung von Größeneinheiten (z. B. Tsd. zu Mio.) bei ausgewiesenen Positionen zu einem Ergebnis von 0,0 bzw. -0,0 kommen.

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