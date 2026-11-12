Der Verwaltungsrat der De' Longhi S.p.A. hat die konsolidierten Ergebnisse1 für die ersten neun Monate des Jahres 2026 genehmigt.

In den ersten neun Monaten erzielte der Konzern:

einen Umsatz von 2.621,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 6,5 gegenüber 2025 entspricht (+7,7 bei konstanten Wechselkursen);

ein bereinigtes 2 EBITDA von 455,2 Mio. EUR, was 17,4 des Umsatzes entspricht (gegenüber 15,8 im Vorjahr);

EBITDA von 455,2 Mio. EUR, was 17,4 des Umsatzes entspricht (gegenüber 15,8 im Vorjahr); einen auf die Group entfallenden Jahresüberschuss in Höhe von 225,8 Mio. EUR (+20,4 gegenüber dem Vorjahr);

eine positive Nettofinanzposition in Höhe von 606,0 Mio. EUR.

CEO Fabio de' Longhi erklärte:

"Die Group verzeichnete sein dreizehntes Quartal in Folge mit organischem Umsatzwachstum und unterstrich damit unsere bewährte Fähigkeit, Chancen der Branche zu nutzen und schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren, während wir gleichzeitig eine konstante Leistung in beiden Geschäftsbereichen sicherstellten.

Das Professional-Geschäft verzeichnete eine starke Beschleunigung, die sich über alle Regionen und Marken erstreckte, wobei das Umsatzwachstum sowohl für das Quartal als auch für den Neunmonatszeitraum 35 überstieg und das vor dem Hintergrund einer bereits besonders robusten Ausgangsbasis im Jahr 2025. Im Prosumer-Bereich freuen wir uns sehr über die prestigeträchtige Zusammenarbeit zwischen La Marzocco und Porsche anlässlich der Markteinführung der exklusiven Edition der Linea Micra und der Kaffeemühle Pico, die vom legendären Porsche 911 Carrera RS 2.7 inspiriert ist. Darüber hinaus wird, wie kürzlich angekündigt, die Aufstockung unseres Anteils an "La Marzocco, Eversys Co." auf 88 nicht nur die Unternehmensstruktur vereinfachen, sondern in den kommenden Quartalen auch zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie (EPS) führen, angetrieben durch eine stärkere Konsolidierung der Gewinne eines margenstarken Geschäftsbereichs mit hohem Wachstumspotenzial.

Der konsolidierte Expansionstrend im Geschäftsbereich "Household" setzte sich im Quartal fort und erstreckte sich über alle Kernkategorien hinweg, wobei ein Wachstum von 3,6 verzeichnet wurde. Die strategische Abstimmung zwischen Produkteinführungen und Marketingkommunikation gewährleistet eine integrierte und zunehmend digital ausgerichtete Markteinführung, die den Verbrauchern in jeder Phase ihres Kundenerlebnisses nahe ist.

Angesichts der soliden Ergebnisse der ersten neun Monate bestätigt der Konzern ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und hebt seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr erneut an; dieses wird nun in einer Spanne von 685 bis 705 Mio. EUR erwartet (im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 670 bis 690 Mio. EUR).

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1 Nicht geprüfte Daten 2 "bereinigt" bedeutet vor einmaligen Erträgen/Aufwendungen und aktienbasierten Vergütungsprogrammen

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