Berlin - Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, hat nach der Vorstellung der Studie über sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr Konsequenzen angemahnt. "Die Bundeswehr hat ein Macho-Problem, das zeigt die Studie eindeutig", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgabe).



Es sei zwar gut, dass sie angefertigt worden sei. Nun müsse die Bundeswehr aber auch aktiv werden. "Eine unabhängige Beratungs-Hotline für Betroffene ist wichtig und richtig - das reicht aber nicht", sagte Ataman. "Es braucht auch eine Null-Toleranz-Strategie für Täter."



Bei der Bundeswehr wiege sexuelle Belästigung von Frauen nämlich besonders schwer, weil sei kein gewöhnlicher Arbeitsplatz sei, sondern Gehorsam, räumliche Nähe und Zusammenhalt abverlange. "Deshalb muss das Verbot der sexuellen Belästigung in jeder Ausbildung beigebracht und in jeder Kaserne gelebt werden", forderte die Antidiskriminierungsbeauftragte. "Vorgesetzte haben die Pflicht, Konsequenzen walten zu lassen und sexuelle Belästigung zu unterbinden."



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte bei Veröffentlichung der Studie unter anderem gesagt, dass Teil eines Aktionsplanes gegen Sexismus in der Truppe unter anderem die Anfang November neu eingerichtete Hotline beim Zentrum für Innere Führung in Koblenz sei. Dort solle Erstberatung außerhalb der Truppenhierarchie stattfinden.



Daraufhin hatte bereits die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sara Nanni, erklärt, die Hotline sei geeignet, um in Akutsituationen Gespräche anzubieten; eine disziplinarrechtliche Folge gebe es nach so einem Gespräch indes nicht. "Wir brauchen einen zusätzlichen Meldeweg", forderte Nanni.





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