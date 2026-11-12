Siemens und NVIDIA treiben KI-Fabriken voran - De.mem setzt auf Wassertechnik für anspruchsvolle Industrieprozesse

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Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die digitale Wirtschaft, sondern auch die Anforderungen an industrielle Infrastruktur. Der deutsche Technologiekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) und der US-Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040) treiben ihre Zusammenarbeit bei industrieller KI und digitalen Fabrikmodellen weiter voran. Im Mittelpunkt stehen leistungsfähigere Produktionsprozesse, digitale Zwillinge und die Optimierung komplexer Industrieanlagen. Parallel dazu wächst die Bedeutung der Infrastruktur, die solche Anlagen zuverlässig betreiben lässt. Dazu gehören Energieversorgung, Kühlung und Wassertechnik. Für den australischen Wasseraufbereitungsspezialisten De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) ist insbesondere der steigende technische Anspruch an industrielle Wasserkreisläufe interessant. Das Unternehmen entwickelt dezentrale Wasseraufbereitungssysteme und verbindet diese mit langfristigen Dienstleistungen, Membrantechnologie und Spezialchemikalien.

Siemens und NVIDIA beschleunigen die Digitalisierung der Industrie

Siemens und NVIDIA arbeiten daran, künstliche Intelligenz stärker in industrielle Entwicklungs- und Produktionsprozesse einzubinden. Ein Schwerpunkt liegt auf digitalen Zwillingen, mit denen sich Anlagen und Produktionsabläufe virtuell abbilden, analysieren und optimieren lassen. Solche Anwendungen können Unternehmen helfen, technische Veränderungen vor der Umsetzung zu untersuchen und Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Die Zusammenarbeit verdeutlicht, wie eng digitale Technologien und klassische Industrieanlagen inzwischen miteinander verbunden sind. Allerdings entstehen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz nicht automatisch neue Wasseraufbereitungsprojekte. Entscheidend ist vielmehr, dass moderne Produktionsstandorte weiterhin auf eine zuverlässige physische Infrastruktur angewiesen sind. Je nach Industrie gehören dazu Kühlsysteme, Prozesswasseranlagen und die Behandlung anfallender Abwässer.

Rechenzentren und Mikroelektronik erhöhen die Anforderungen

Wie bedeutend diese Entwicklung für die Wassertechnologiebranche werden könnte, zeigt der US-amerikanische Wassertechnologiekonzern Xylem (ISIN: US98419M1009). Das Unternehmen nennt Rechenzentren und Mikroelektronik als wichtige industrielle Wachstumsfelder. Beide Bereiche stellen besondere Anforderungen an technische Versorgungssysteme. In der Halbleiterfertigung wird beispielsweise hochreines Wasser für zahlreiche Produktionsschritte benötigt. Rechenzentren wiederum können abhängig von ihrer Kühltechnologie Wasser für die Wärmeabfuhr einsetzen. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen erheblich: Nicht jedes Rechenzentrum nutzt wasserbasierte Kühlung, und nicht jede industrielle Wasseraufbereitungsanlage eignet sich für die Herstellung von Reinstwasser. Für spezialisierte Anbieter entsteht dennoch ein breites Tätigkeitsfeld rund um Filtration, Wasserqualität, Kreislaufführung und den zuverlässigen Betrieb technischer Anlagen.

NVIDIA will den Wasserverbrauch von KI-Rechenzentren deutlich reduzieren

Eine weitere Entwicklung zeigt, dass Wassertechnik im KI-Sektor nicht ausschließlich mit steigendem Verbrauch verbunden ist. NVIDIA stellte am 21. Oktober 2026 seine DSX-Plattform für KI-Fabriken vor. Nach Unternehmensangaben ermöglichen die Referenzarchitekturen durch geschlossene Flüssigkeitskühlkreisläufe und Trockenkühler einen nahezu vollständig wasserfreien Betrieb der Gebäudekühlung. Für einen hypothetischen Ausbau auf zwei Gigawatt nennt NVIDIA ein Einsparpotenzial von 54 Millionen Litern Wasser täglich. Diese Zahl ist eine modellierte Größenordnung und kein bereits nachgewiesener Wasserverbrauchsrückgang eines konkreten Rechenzentrums. Die Entwicklung verdeutlicht, dass der KI-Ausbau nicht zwangsläufig zu einem proportional steigenden Wasserverbrauch führen muss. Vielmehr rücken effiziente Kühlkonzepte, geeignete Wasserqualitäten und die Optimierung technischer Kreisläufe in den Vordergrund. Ob und welche Wasseraufbereitungstechnik benötigt wird, hängt dabei stark von der jeweiligen Anlagenarchitektur ab.

De.mem entwickelt Lösungen für industrielle Wasseraufbereitung

De.mem ist bislang vor allem in der dezentralen industriellen Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig. Das Unternehmen liefert Anlagen, Pumpentechnik, Membranen, Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien und übernimmt zudem langfristige Betriebs- und Wartungsleistungen. Eine wichtige Rolle spielt die Weiterentwicklung eigener Ultrafiltrationsmembranen auf Basis von Graphenoxid. Nach Unternehmensangaben ermöglicht die Technologie einen um bis zu 20 Prozent höheren Membrandurchsatz gegenüber herkömmlicher Technologie. Daraus können sich bei geeigneten Anwendungen Vorteile hinsichtlich der benötigten Anlagenfläche und des Betriebs ergeben. Allerdings ist die Graphenoxid-Ultrafiltration nicht mit einer vollständigen Reinstwasseraufbereitung für die Halbleiterfertigung gleichzusetzen. Ebenso wenig liegt ein Nachweis vor, dass De.mem an den von Siemens und NVIDIA angekündigten KI-Fabrikprojekten beteiligt ist. Der Zusammenhang besteht vielmehr im übergeordneten Bedarf an leistungsfähiger und effizienter industrieller Wassertechnik.

Wiederkehrendes Geschäft sorgt für steigende Zahlungseingänge

Neben der technologischen Entwicklung verfügt De.mem über ein bestehendes operatives Geschäft mit Industriekunden in Australien, Deutschland und Singapur. Nach Unternehmensangaben stammen mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge aus wiederkehrenden Geschäftsaktivitäten. Im Septemberquartal 2026 erreichten die Zahlungseingänge rund 10,1 Millionen australische Dollar und lagen damit 29 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen mit 842.000 australischen Dollar den höchsten positiven operativen Quartals-Cashflow seiner Geschichte. In den ersten neun Monaten summierte sich der operative Cashflow auf rund 1,77 Millionen australische Dollar. Der Zahlungsmittelbestand lag zum 30. September bei rund 4,8 Millionen australischen Dollar. Diese Entwicklung zeigt, dass De.mem die Weiterentwicklung seiner Technologien mit einem operativen Geschäft verbindet, das zuletzt positive Mittelzuflüsse erwirtschaftet hat. Ob neue industrielle Anwendungsfelder künftig zusätzliche Umsätze ermöglichen, hängt allerdings von konkreten Kundenaufträgen und der jeweiligen technischen Eignung ab.

Fazit: KI-Ausbau verändert auch die Anforderungen an Wassertechnik

Die jüngsten Ankündigungen von Siemens und NVIDIA zeigen, wie eng die Entwicklung künstlicher Intelligenz inzwischen mit industrieller Infrastruktur verbunden ist. Gleichzeitig verdeutlichen die Aussagen von Xylem, dass Rechenzentren und Mikroelektronik für etablierte Wassertechnologiekonzerne zu wichtigen Wachstumsmärkten gehören. Für spezialisierte Unternehmen ergeben sich daraus mögliche neue Anwendungsfelder, allerdings keine automatisch gesicherten Aufträge. De.mem verfügt bereits über industrielle Wasseraufbereitungstechnologien, langfristige Kundenbeziehungen und eigene Entwicklungsaktivitäten im Membranbereich. Eine direkte Beteiligung an KI-Fabriken oder Halbleiterprojekten ist nach den vorliegenden Informationen nicht belegt. Während Siemens und NVIDIA neue Maßstäbe für digitale Industrieanlagen setzen, arbeitet De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) daran, seine technologischen Fähigkeiten und das bestehende Wasseraufbereitungsgeschäft weiter auszubauen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Siemens - Industrielle KI und NVIDIA-Partnerschaft, 22.10.2026

https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-und-nvidia-bringen-industrielle-ki-voran

NVIDIA - Wasser- und Energieeffizienz von KI-Fabriken, 21.10.2026

https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/European-Ecosystem-Builds-Worlds-Most-Efficient-AI-Factories-With-NVIDIA-DSX/default.aspx

Xylem - Quartalszahlen und industrielle Wachstumsmärkte, 27.10.2026

https://xyleminc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/xylem-reports-third-quarter-2026-results-and-announces-strategic

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12.10.2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

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Enthaltene Werte: US67066G1040,US98419M1009,AU000000DEM4,DE0007236101