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Der US-amerikanische Wassertechnologiekonzern Xylem (ISIN: US98419M1009) hat im dritten Quartal 2026 neue Bestellungen im Wert von rund 2,3 Milliarden US-Dollar erhalten. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen einen strategischen Umbau an, mit dem es seine Aktivitäten künftig stärker auf ausgewählte Technologien und Dienstleistungen konzentrieren will. Die Entwicklung zeigt, wie wichtig die technologische Positionierung im internationalen Wassermarkt geworden ist. Auch der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) investiert in eigene Technologien. Im Septemberquartal gab das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 180.000 australische Dollar für die Entwicklung seiner Membranprodukte aus.

Xylem steigert Auftragseingang trotz rückläufiger Umsätze

Xylem meldete für das dritte Quartal 2026 einen Auftragseingang von rund 2,33 Milliarden US-Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Organisch legten die Bestellungen um zehn Prozent zu. Der Umsatz ging dagegen um drei Prozent auf rund 2,20 Milliarden US-Dollar zurück und blieb organisch nahezu unverändert. Nach Unternehmensangaben wirkten sich unter anderem Projektverschiebungen und zurückhaltendere Investitionsentscheidungen einzelner Kunden aus. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg dennoch um 34 Prozent auf 1,25 US-Dollar; bereinigt erreichte er 1,44 US-Dollar, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Neben diesen Zahlen ist vor allem die angekündigte Neuordnung des Geschäfts für die weitere strategische Ausrichtung relevant.

Wassertechnologiekonzern richtet Geschäft neu aus

Parallel zu den Quartalszahlen kündigte Xylem Veränderungen seines Unternehmensportfolios an. Der Konzern beabsichtigt, die Geschäftsbereiche Applied Water International und Specialty Flow Control zu veräußern. Dabei handelt es sich um angekündigte Vorhaben, nicht um bereits abgeschlossene Verkäufe. Ab dem 1. Januar 2027 sollen die Aktivitäten zudem in drei Geschäftsbereiche gegliedert werden: Treatment and Services, Flow Solutions sowie Measurement and Analytics. Die neue Struktur soll Technologien und Dienstleistungen zusammenführen, die sich auf die Behandlung, den Transport und die Überwachung von Wasser konzentrieren. Nach Unternehmensangaben verspricht sich Xylem davon eine einfachere Organisation und eine stärkere Ausrichtung auf langfristige Wachstumsfelder. Besondere Chancen sieht der Konzern unter anderem in der Nachfrage aus Rechenzentren und der Mikroelektronikindustrie. Dort spielt Wassertechnologie in unterschiedlichen technischen Prozessen eine wichtige Rolle. Der angekündigte Umbau verdeutlicht, dass selbst etablierte Branchenkonzerne ihre Produktportfolios regelmäßig überprüfen und Investitionen gezielt auf ausgewählte Anwendungen ausrichten.

Strategische Entscheidungen statt möglichst breitem Portfolio

Xylems Neuausrichtung wirft eine grundlegende Frage auf: In welchen Technologien und Anwendungen soll ein Wasserunternehmen eigene Ressourcen einsetzen? Ein breites Portfolio kann verschiedene Kundengruppen erschließen, bindet aber auch Kapital, Entwicklungsarbeit und Managementkapazitäten. Xylem will Aktivitäten bündeln und bestimmte Geschäftsbereiche veräußern. Für einen deutlich kleineren Anbieter wie De.mem stellt sich die Ressourcenfrage auf andere Weise. Das Unternehmen betreibt ein bestehendes Anlagen- und Dienstleistungsgeschäft und finanziert parallel die Weiterentwicklung eigener Membranprodukte. Anders als bei einem Konzernumbau geht es hier um die Priorisierung von Forschung und Produktentwicklung innerhalb eines kleineren Geschäftsmodells.

Forschungsausgaben sind zunächst eine Investition in mögliche spätere Anwendungen, kein Nachweis für künftige Umsätze. Ob daraus marktfähige Produkte und zusätzliche Kundenaufträge entstehen, hängt von technischer Leistung, Zulassungsanforderungen, Produktionskosten und Nachfrage ab. Gerade deshalb ist die Höhe der laufenden Entwicklungsaufwendungen für Investoren eine eigenständige Information.

De.mem setzt rund 800.000 Dollar jährlich für Entwicklung ein

De.mem entwickelt in seiner Tochtergesellschaft in Singapur eigene Membran- und Wasseraufbereitungsprodukte. Im Septemberquartal 2026 flossen nach Unternehmensangaben rund 180.000 australische Dollar in diese Arbeiten; die jährlichen Entwicklungsaufwendungen beziffert das Unternehmen auf ungefähr 800.000 australische Dollar. Zum Forschungsportfolio gehören unter anderem Ultrafiltrationsmembranen und Produkte auf Basis von Graphenoxid. Die Technologie selbst war bereits Gegenstand früherer Unternehmensmeldungen. Neu im Fokus steht hier die finanzielle Dimension: De.mem hält an einem laufenden Entwicklungsprogramm fest, während es zugleich Anlagen, Komponenten und Dienstleistungen an Industriekunden verkauft. Wie groß der kommerzielle Beitrag einzelner neuer Produkte künftig sein wird, ist aus den Ausgaben allein nicht abzuleiten.

Entwicklung aus dem operativen Geschäft finanzieren

Im Septemberquartal 2026 meldete De.mem Zahlungseingänge von rund 10,1 Millionen australischen Dollar, ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der operative Cashflow erreichte positive 842.000 australische Dollar; in den ersten neun Monaten 2026 waren es insgesamt rund 1,77 Millionen australische Dollar. Nach Unternehmensangaben sind die laufenden Ausgaben für die Membranentwicklung in diesen operativen Cashflow-Zahlen bereits berücksichtigt. Das ist für die Beurteilung des Entwicklungsprogramms wichtig: Der ausgewiesene operative Mittelzufluss entstand trotz dieser laufenden Aufwendungen. Er sagt allerdings nicht aus, wie hoch der freie Cashflow nach allen Investitionen war oder ob zukünftige Forschungsarbeiten vollständig aus eigener Kraft finanziert werden können. Für die weitere Bewertung kommt es daher auf die Entwicklung der Mittelzuflüsse und auf konkrete Fortschritte bei den Produkten an.

Fazit: Zwei Wege zur technologischen Fokussierung

Xylem ordnet sein Portfolio neu und will seine Ressourcen ab 2027 auf drei Kernbereiche konzentrieren. De.mem verfolgt keine vergleichbare Konzernrestrukturierung, sondern finanziert die Weiterentwicklung eigener Membranprodukte neben dem bestehenden Kundengeschäft. Der Vergleich betrifft damit die strategische Frage, wie Wassertechnologieunternehmen ihre technologischen Schwerpunkte setzen - nicht eine Zusammenarbeit oder eine Gleichsetzung der beiden Geschäftsmodelle.

Für De.mem ist die Höhe des laufenden Entwicklungsbudgets ein konkreter Maßstab für diesen Ansatz. Rund 180.000 australische Dollar im Septemberquartal und ungefähr 800.000 australische Dollar auf Jahresbasis zeigen, welche Mittel das Unternehmen nach eigenen Angaben dafür vorsieht. Ob daraus zusätzliche kommerzielle Anwendungen entstehen, wird sich erst an künftigen Produkten und Kundenaufträgen zeigen. De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) verbindet damit seine operative Geschäftstätigkeit mit einem eigenständigen Entwicklungsprogramm.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://xyleminc.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/xylem-reports-third-quarter-2026-results-and-announces-strategic

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1524472/000152447226000148/xyl-20260930.htm

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/interim-quarterly-report/2026/69126697/

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