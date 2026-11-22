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Der Schweizer Technologiekonzern ABB (ISIN: CH0012221716) hat im dritten Quartal 2026 einen kräftigen Anstieg seiner Auftragseingänge gemeldet. Das Bestellvolumen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent auf rund 12,1 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zeigen, dass Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter in industrielle Technologien investieren. Auch der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) meldete neue Bestellungen: Ein Bergbaukunde in Australien und ein Industriekunde in Deutschland orderten Wasseraufbereitungstechnik im Gesamtwert von rund 730.000 australischen Dollar. Die Auslieferung ist für 2027 vorgesehen.

ABB meldet Rekord bei neuen Bestellungen

ABB erzielte im dritten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 12,055 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 8,606 Milliarden US-Dollar gewesen. Das entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent. Auch der Konzernumsatz entwickelte sich positiv und stieg um 14 Prozent auf 9,701 Milliarden US-Dollar. Das operative EBITA erhöhte sich um 24 Prozent auf rund 2,03 Milliarden US-Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 19,2 auf 20,8 Prozent.

Besonders dynamisch entwickelte sich laut ABB die Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor. Dort verzeichnete der Konzern ein dreistelliges Wachstum beim Auftragseingang. Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht pauschal auf sämtliche Industriebranchen übertragen. Sie zeigen jedoch, dass die Nachfrage nach Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und anderen industriellen Technologien in wichtigen Kundensegmenten hoch bleibt. Für Investoren ist dabei die Unterscheidung zwischen Auftragseingang und Umsatz wesentlich. Bestellungen dokumentieren zunächst eine vertraglich vereinbarte Nachfrage, während Umsätze grundsätzlich erst entsprechend der Leistungserbringung erfasst werden. Ein hoher Auftragseingang kann damit Hinweise auf zukünftige Geschäftsaktivitäten liefern, ist aber nicht mit bereits erwirtschafteten Erlösen gleichzusetzen.

Industrielle Investitionen schaffen Bedarf an Wassertechnik

Industrieinvestitionen umfassen nicht nur Elektrifizierung und Automatisierung. Produktionsstandorte benötigen häufig auch eine verlässliche Versorgung mit Prozesswasser und Systeme zur Behandlung von Abwasser. Wie solche Anlagen ausgelegt werden, hängt stark vom jeweiligen Einsatz ab: Im Bergbau können mineralische Bestandteile und Prozessrückstände maßgeblich sein, während andere Industriebetriebe vor allem definierte Wasserqualitäten oder die Einbindung in vorhandene Produktionslinien benötigen. Für De.mem ist gerade diese Bandbreite relevant. Die beiden gemeldeten Aufträge betreffen unterschiedliche Kundenindustrien und zeigen, dass das Unternehmen seine Technik nicht auf einen einzigen Anwendungsbereich beschränkt. Der Vergleich mit ABB ist ein Blick auf Investitionsentscheidungen in der Industrie, keine Behauptung einer gemeinsamen Kundenbeziehung.

Die Größenordnungen sind dabei grundverschieden. ABB berichtet über konzernweite Bestellungen für Elektrifizierungs- und Automatisierungslösungen, De.mem über konkrete Wasseraufbereitungsaufträge. Gemeinsam ist beiden Meldungen, dass Kunden heute Technik bestellen, die in späteren Perioden geliefert beziehungsweise umgesetzt wird.

De.mem erhält zwei Bestellungen für 2027

Im Septemberquartal 2026 meldete De.mem zwei neue Bestellungen für Wasseraufbereitungstechnik. Ein australischer Bergbaukunde orderte Anlagen und Ausrüstung mit einem Auftragswert von rund 350.000 australischen Dollar. Die zweite Bestellung ging bei der deutschen Tochtergesellschaft De.mem-Geutec GmbH ein. Ein Industriekunde beauftragte das Unternehmen mit der Lieferung von Wasseraufbereitungstechnik im Wert von rund 380.000 australischen Dollar. Zusammen belaufen sich die beiden Bestellungen auf etwa 730.000 australische Dollar. Nach Unternehmensangaben sollen beide Aufträge im Kalenderjahr 2027 ausgeliefert werden. Damit handelt es sich um konkrete Bestellungen, nicht lediglich um unverbindliche Geschäftsaussichten. Gleichzeitig sind die genannten Auftragswerte nicht mit bereits realisierten Umsätzen gleichzusetzen. Wann und in welchem Umfang die Erlöse bilanziell erfasst werden, hängt von der jeweiligen Vertragserfüllung und den maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften ab.

Deutsche Tochtergesellschaft eröffnet Zugang zu Industriekunden

Der Auftrag aus Deutschland verdeutlicht die internationale Aufstellung von De.mem. Während das Unternehmen in Australien unter anderem Bergbaukunden bedient, ist es über De.mem-Geutec auch im deutschen Industriemarkt vertreten. Gerade bei industriellen Wasseraufbereitungsanlagen können die technischen Anforderungen kundenspezifisch sein. Wasserqualität, Durchsatz, verfügbare Stellflächen und die Einbindung in bestehende Produktionsprozesse beeinflussen die Auslegung einer Anlage. Für spezialisierte Anbieter ist deshalb nicht allein die eingesetzte Technologie entscheidend, sondern auch die Fähigkeit, Lösungen an konkrete Betriebsbedingungen anzupassen. Der neue Auftrag zeigt, dass De.mem-Geutec weiterhin Bestellungen von Industriekunden gewinnt. Aus der einzelnen Meldung lässt sich allerdings weder eine bestimmte Wachstumsrate des deutschen Geschäfts noch dessen eigenständige Profitabilität ableiten. Für De.mem liegt der strategische Wert der internationalen Präsenz darin, verschiedene regionale Kundengruppen bedienen zu können. Ob daraus dauerhaft höhere Umsätze entstehen, hängt von weiteren Bestellungen, der erfolgreichen Auftragsabwicklung und der Nachfrage in den jeweiligen Märkten ab.

Aufträge für 2027 ergänzen das laufende Geschäft

Die beiden Anlagenaufträge sind vor dem Hintergrund der bestehenden Geschäftstätigkeit einzuordnen. Im Septemberquartal 2026 meldete De.mem Zahlungseingänge von rund 10,1 Millionen australischen Dollar, 29 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow betrug positive 842.000 australische Dollar; für die ersten neun Monate summierte er sich auf rund 1,77 Millionen australische Dollar. Diese Werte betreffen den gesamten Konzern und enthalten keine Prognose für die neuen Bestellungen. Für Investoren ist vielmehr entscheidend, dass die angekündigten Lieferungen für 2027 zusätzliche konkrete Projekte neben dem bereits laufenden Geschäft darstellen. Ihr späterer Umsatz- und Ergebnisbeitrag hängt von der Auftragsabwicklung ab.

Fazit: Neue Bestellungen schaffen Perspektiven für 2027

Während ABB im dritten Quartal einen kräftigen Anstieg seines konzernweiten Auftragseingangs meldete, hat De.mem zwei konkrete Bestellungen in unterschiedlichen Industriemärkten gewonnen. Der australische Bergbauauftrag und die Bestellung bei De.mem-Geutec in Deutschland zeigen, dass Wasseraufbereitungstechnik für verschiedene Produktionsprozesse nachgefragt wird. Entscheidend ist der Blick nach vorn: Beide Projekte sollen 2027 ausgeliefert werden. Wie hoch der spätere Ergebnisbeitrag ausfällt und ob weitere Bestellungen folgen, ist offen. Mit Aufträgen im Gesamtwert von rund 730.000 australischen Dollar hat De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) jedoch zwei zusätzliche, geografisch und industriell unterschiedliche Projekte für das kommende Jahr gewonnen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

ABB - Quartalsergebnisse Q3 2026, 20. Oktober 2026

https://www.abb.com/global/en/news/139696/q3-2026-results

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12. Oktober 2026

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/interim-quarterly-report/2026/69126697/

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Enthaltene Werte: CH0012221716,AU000000DEM4