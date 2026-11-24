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Der französische Umweltkonzern Veolia (ISIN: FR0000124141) hat in den ersten neun Monaten 2026 ein EBITDA von rund 5,4 Milliarden Euro erzielt. Gleichzeitig legte das kommunale Wassergeschäft deutlich zu. Die jüngsten Zahlen des Branchenriesen zeigen, welche wirtschaftliche Bedeutung kontinuierlich benötigte Wasser- und Umweltdienstleistungen besitzen. Auch der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) setzt auf laufende Kundenbeziehungen. Das Unternehmen meldete zuletzt 30 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Zahlungseingängen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge stammen nach Unternehmensangaben aus wiederkehrenden Geschäftsaktivitäten.

Veolia steigert EBITDA und bestätigt Jahresprognose

Veolia erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 33,31 Milliarden Euro. Bereinigt um Veränderungen des Konsolidierungskreises, Währungseffekte und Energiepreise entspricht dies einem Wachstum von 2,6 Prozent. Das EBITDA erhöhte sich auf 5,404 Milliarden Euro, ein Plus von 5,1 Prozent bei konstantem Konsolidierungskreis und Wechselkursen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 16,2 Prozent.

Besonders im dritten Quartal gewann die Geschäftsentwicklung an Dynamik. Veolia meldete ein Umsatzwachstum von 5,0 Prozent auf vergleichbarer Basis und bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern ist in der Wasserwirtschaft, Abfallbehandlung und Energieversorgung tätig. Seine Ergebnisse sind deshalb nicht ausschließlich auf die Wasseraufbereitung zurückzuführen. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass langfristig benötigte Umweltleistungen auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld eine wichtige Rolle spielen.

Wassergeschäft zeigt unterschiedliche Entwicklungen

Ein Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche macht die Unterschiede innerhalb des Wassersektors deutlich. Veolias kommunales Wassergeschäft erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatz von rund 9,76 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis entsprach dies einem Wachstum von 4,5 Prozent. Anders entwickelte sich das Geschäftsfeld Water Technologies. Dessen Umsatz lag bei rund 3,4 Milliarden Euro und ging auf vergleichbarer Basis um 2,5 Prozent zurück. Ohne das Projektgeschäft meldete Veolia dagegen ein Wachstum von 2,6 Prozent. Der Unterschied ist aufschlussreich: Während größere Anlagenprojekte von Investitionsentscheidungen, Baufortschritten und zeitlichen Verschiebungen beeinflusst werden können, entstehen in anderen Bereichen regelmäßig benötigte Leistungen. Veolia berichtete unter anderem von verzögerten Projekten im Nahen Osten. Damit zeigt sich, dass selbst innerhalb eines großen Wasserkonzerns unterschiedliche Geschäftsmodelle verschieden auf Marktbedingungen reagieren. Wiederkehrende Dienstleistungen können die Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten verringern, ohne wirtschaftliche Risiken vollständig auszuschließen.

30 Quartale Wachstum: Was die Serie tatsächlich aussagt

Einzelne Quartale können durch größere Kundenaufträge, Zahlungszeitpunkte oder Projektverschiebungen beeinflusst werden. Deshalb ist bei der Beurteilung von Zahlungseingängen die Entwicklung über mehrere Jahre besonders interessant. De.mem verweist auf 30 aufeinanderfolgende Quartale, in denen die Zahlungseingänge jeweils über dem entsprechenden Vorjahresquartal lagen. Das ist eine andere Aussage als ein Anstieg gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Quartal: Saisonale Schwankungen sind mit dieser Kennzahl vereinbar. Die Serie dokumentiert eine langfristige Entwicklung der eingehenden Zahlungsmittel, ersetzt aber keine Analyse von Umsatz, Gewinn oder organischem Wachstum. Gerade für einen kleineren Anbieter ist diese Unterscheidung wesentlich, weil Übernahmen und Veränderungen des Geschäftsportfolios die Konzernwerte mitprägen können.

De.mem meldet langfristige Wachstumsserie

Im Septemberquartal 2026 nahm De.mem rund 10,1 Millionen australische Dollar von Kunden ein. Das waren 29 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Nach Unternehmensangaben lagen die Zahlungseingänge damit zum 30. Mal in Folge über dem jeweiligen Vorjahresquartal. Für den Zeitraum von rund siebeneinhalb Jahren nennt das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 24 Prozent. Die Kennzahl bezieht sich auf Zahlungseingänge, nicht auf nach Rechnungslegungsstandards erfasste Umsätze. Sie erlaubt außerdem für sich genommen keine Trennung zwischen organisch erwirtschaftetem und durch Akquisitionen hinzugekommenem Geschäft. Als Zeitreihe macht sie dennoch sichtbar, dass De.mem seine Kundenzahlungen über einen längeren Zeitraum ausweiten konnte.

Über 90 Prozent der Zahlungseingänge aus laufenden Aktivitäten

Mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge ordnet De.mem wiederkehrenden Geschäftsaktivitäten zu. Zum Portfolio gehören unter anderem Anlagenbetrieb und Wartung sowie Lieferungen von Membranen, Pumpentechnik und Spezialchemikalien. Für die Einordnung ist die Definition entscheidend: Wiederkehrende Geschäftsaktivitäten bedeuten nicht, dass sämtliche zukünftigen Zahlungen vertraglich festgeschrieben wären. Die Quote beschreibt die Herkunft der im Berichtszeitraum erhaltenen Mittel. Veolias Zahlen bieten dazu einen interessanten Branchenkontrast. Während dessen kommunales Wassergeschäft auf vergleichbarer Basis um 4,5 Prozent zulegte, war das stärker projektgeprägte Segment Water Technologies rückläufig. Diese Unterschiede lassen sich nicht direkt auf De.mem übertragen, verdeutlichen aber, weshalb Investoren die Zusammensetzung eines Wassergeschäfts betrachten sollten.

Positiver operativer Cashflow unterstreicht Entwicklung

Neben den Zahlungseingängen verbesserte sich auch der operative Cashflow. Im Septemberquartal 2026 erreichte De.mem einen positiven operativen Mittelzufluss von 842.000 australischen Dollar. Nach Unternehmensangaben war dies der höchste Quartalswert der bisherigen Unternehmensgeschichte. Für die ersten neun Monate 2026 summierte sich der operative Cashflow auf rund 1,77 Millionen australische Dollar. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum 30. September auf etwa 4,8 Millionen australische Dollar. Ein positiver operativer Cashflow zeigt, dass im Berichtszeitraum aus der laufenden Geschäftstätigkeit mehr Zahlungsmittel zu- als abgeflossen sind. Er ist jedoch weder mit dem bilanziellen Nettogewinn noch mit dem freien Cashflow nach Investitionen gleichzusetzen. Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob De.mem seine bestehenden Kundenbeziehungen halten, zusätzliche Aufträge gewinnen und die positive Zahlungsmittelentwicklung fortsetzen kann.

Fazit: Eine lange Zeitreihe statt einer Momentaufnahme

Veolias Neunmonatszahlen zeigen, dass sich unterschiedliche Geschäftsbereiche der Wasserwirtschaft im selben Zeitraum verschieden entwickeln können. Bei De.mem steht in dieser Geschichte nicht ein einzelner Anlagenauftrag im Mittelpunkt, sondern die Entwicklung der Kundenzahlungen über rund siebeneinhalb Jahre. Die 30 Quartale mit höheren Zahlungseingängen im jeweiligen Vorjahresvergleich und der Anteil von über 90 Prozent aus wiederkehrenden Aktivitäten sind zwei unterschiedliche, aber ergänzende Angaben. Sie machen das Geschäftsprofil greifbarer, ohne einen garantierten zukünftigen Umsatz oder eine bestimmte Profitabilität zu belegen. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) wird künftig entscheidend sein, ob sich diese Zahlungsentwicklung auch in nachhaltige Ergebnisse übersetzen lässt.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.veolia.com/en/our-media/press-releases/nine-months-2026-key-figures

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/interim-quarterly-report/2026/69126697/

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Enthaltene Werte: FR0000124141,AU000000DEM4