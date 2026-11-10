Veolia vor Milliardenauftrag über 25 Jahre - De.mem setzt ebenfalls auf langfristige Wasserverträge

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Ein möglicher Milliardenauftrag in Spanien verdeutlicht, welche wirtschaftliche Bedeutung langfristige Wasserverträge inzwischen erreichen können. Der französische Umwelttechnologiekonzern Veolia (ISIN: FR0000124141) wurde für einen Trinkwasser-Dienstleistungsvertrag in der Region Barcelona als bevorzugter Bieter ausgewählt. Das angekündigte Vertragsvolumen liegt bei rund einer Milliarde Euro, die vorgesehene Laufzeit beträgt 25 Jahre. Die Entwicklung zeigt, wie sich Wasseraufbereitung und Wasserversorgung zunehmend als langfristige Infrastruktur- und Dienstleistungsgeschäfte etablieren. Auch der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) verbindet technische Anlagen mit wiederkehrenden Betriebsleistungen und regelmäßig benötigten Produkten. Das Unternehmen meldete zuletzt steigende Zahlungseingänge und einen Rekord beim operativen Cashflow.

Veolia setzt auf langfristige Wasserverträge

Veolia gehört zu den weltweit bedeutenden Anbietern von Wasser-, Abfall- und Energiedienstleistungen. In Spanien wurde der Konzern als bevorzugter Bieter für einen Trinkwasser-Dienstleistungsvertrag ausgewählt, der acht Kommunen und mehr als 230.000 Einwohner im Großraum Barcelona betrifft. Das vorgesehene Vertragsvolumen von rund einer Milliarde Euro erstreckt sich über 25 Jahre. Entscheidend ist dabei die langfristige Struktur: Anders als beim einmaligen Verkauf einer Anlage umfasst ein solcher Vertrag über viele Jahre laufende Leistungen rund um die Wasserversorgung. Die Auswahl als bevorzugter Bieter ist allerdings noch nicht mit einer endgültigen Vertragsvergabe gleichzusetzen. Ebenso wenig darf das gesamte angekündigte Vertragsvolumen als unmittelbar realisierter Umsatz verstanden werden.

Warum langfristige Wasserverträge wirtschaftlich attraktiv sind

Die wirtschaftliche Attraktivität langfristiger Wasserdienstleistungen ergibt sich aus dem kontinuierlichen Bedarf. Kommunen und Industriebetriebe benötigen dauerhaft eine zuverlässige Versorgung und funktionierende Aufbereitungssysteme. Anlagen müssen überwacht, gewartet und bei Bedarf modernisiert werden. Daraus entstehen für spezialisierte Betreiber langfristige Kundenbeziehungen und potenziell besser planbare Einnahmeströme. Allerdings hängen die tatsächlichen Erträge von Betriebskosten, Investitionsverpflichtungen und der konkreten Vertragsgestaltung ab. Der mögliche Veolia-Auftrag verdeutlicht die Dimension solcher Geschäftsmodelle im kommunalen Bereich. Für die Industrie gelten andere Anforderungen, doch auch dort gewinnt die Kombination aus Wassertechnik, Betrieb und Wartung an Bedeutung.

De.mem verbindet Anlagenbau mit laufenden Dienstleistungen

Während Veolia im kommunalen Wassermarkt tätig ist, konzentriert sich De.mem auf dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen, insbesondere für industrielle Kunden. Das Unternehmen liefert nicht nur technische Anlagen, sondern übernimmt auch deren Betrieb und Wartung. Dazu gehören sogenannte Build-Own-Operate-Modelle, bei denen De.mem eine Anlage errichtet, besitzt und für den Kunden betreibt. Ergänzt wird dieses Geschäft durch Pumpentechnik, Membranen, Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien. Nach Unternehmensangaben stammen mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge aus wiederkehrendem Geschäft. Diese Struktur kann langfristige Kundenbeziehungen unterstützen und die Abhängigkeit von einzelnen Anlagenprojekten reduzieren. Allerdings sind wiederkehrende Zahlungseingänge nicht automatisch mit vertraglich garantierten Einnahmen gleichzusetzen.

30 Quartale Wachstum zeigen die operative Entwicklung

Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die Entwicklung von De.mem. Im Septemberquartal 2026 erzielte das Unternehmen Zahlungseingänge von rund 10,1 Millionen australischen Dollar, ein Anstieg um 29 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Damit setzte De.mem seine Serie auf 30 aufeinanderfolgende Quartale mit steigenden Zahlungseingängen im Jahresvergleich fort. Über die ersten neun Monate 2026 summierten sich die Zahlungseingänge auf rund 30,1 Millionen australische Dollar. Gleichzeitig erreichte der operative Cashflow im dritten Quartal mit positiven 842.000 australischen Dollar den höchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte. Für die ersten neun Monate belief sich der operative Cashflow auf rund 1,77 Millionen australische Dollar. Zum 30. September verfügte De.mem über liquide Mittel von rund 4,8 Millionen australischen Dollar. Die Kennzahlen belegen eine verbesserte operative Liquiditätsentwicklung, sind allerdings nicht mit einem bilanziellen Nettogewinn gleichzusetzen.

Industriekunden benötigen mehr als Wasseraufbereitungsanlagen

Besonders deutlich wird die Bedeutung laufender Kundenbeziehungen im australischen Industriegeschäft. In Western Australia ist De.mem unter anderem im Bergbau tätig und liefert neben Wasseraufbereitungstechnik auch Pumpen und Spezialchemikalien. Die dortigen Gesellschaften steuerten im Septemberquartal rund 47 Prozent der gesamten Konzernzahlungseingänge bei. Mit der Ende 2025 abgeschlossenen Übernahme von Core Chemicals hat De.mem sein Angebot weiter ausgebaut. Zuletzt vereinbarte das Unternehmen mit einem australischen Bergbaukunden eine Rahmenbelieferung mit Spezialchemikalien im geschätzten Umfang von rund 800.000 australischen Dollar über zwölf Monate. Die Vereinbarung ist kündbar und stellt deshalb keinen garantierten Umsatz dar. Zusätzlich erhielt De.mem neue Anlagenaufträge in Australien und Deutschland, deren Auslieferung für 2027 vorgesehen ist. Diese Kombination aus einzelnen Projekten und laufender Produktversorgung verdeutlicht, wie sich das Unternehmen innerhalb bestehender industrieller Kundenbeziehungen positioniert.

Fazit: Langfristige Wasserverträge gewinnen an Bedeutung

Der mögliche Milliardenvertrag von Veolia zeigt, welche wirtschaftlichen Dimensionen langfristige Wasserdienstleistungen erreichen können. Während große Konzerne umfangreiche kommunale Versorgungsaufgaben übernehmen, verfolgt De.mem einen spezialisierten Ansatz für dezentrale und industrielle Anwendungen. Beide Geschäftsmodelle unterscheiden sich hinsichtlich Größe, Kundenstruktur und Leistungsumfang. Eine direkte geschäftliche Verbindung zwischen Veolia und De.mem wurde nicht bekannt gegeben. Gemeinsam ist ihnen jedoch die Bedeutung eines zuverlässigen Anlagenbetriebs und langfristiger Kundenbeziehungen. Für De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) bilden die zuletzt gestiegenen Zahlungseingänge, der positive operative Cashflow und das breite Dienstleistungsangebot eine Grundlage, um das bestehende Geschäft weiterzuentwickeln.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Veolia - Milliardenvertrag für Trinkwasser in Spanien, 30.09.2026

https://www.veolia.com/en/our-media/press-releases/veolia-wins-major-1-billion-euros-drinking-water-services-contract-spain

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12.10.2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

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