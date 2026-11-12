DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP - Der Konflikt zwischen den USA und China beschäftigt die ganze Welt - und seine Auswirkungen reichen offenbar bis in den Aufsichtsrat von SAP: Qi Lu, ein US-Investor mit chinesischen Wurzeln, hat nach Handelsblatt-Informationen sein Mandat beim DAX-Konzern aufgegeben. Qi Lu habe den Aufsichtsrat informiert, "aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückzutreten", bestätigte SAP am Mittwoch. Nach Einschätzung in Konzernkreisen steht der Rücktritt im Zusammenhang mit Sanktionen, die das US-Außenministerium am 19. Oktober gegen Lus Risikokapitalfonds Miracle Plus erlassen hat. Die Firma äußerte sich auf Anfrage bisher nicht. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN/AUDI - Der Autobauer Volkswagen hat am Mittwoch das Zukunftsprojekt "Gamechanger" beendet. Allein eine gestrichene Großgusshalle am Stammsitz in Wolfsburg dürfte einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Nach Handelsblatt-Informationen soll die Kürzung helfen, Audis US-Werk in Georgia zu finanzieren. In Ingolstadt kalkuliert man nur noch bis zu 600 Millionen Euro Zollentlastung pro Jahr statt rund 900 Millionen. VW verwies auf die angespannte Finanzlage. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sieht einen Bruch der Tarifeinigung. (Handelsblatt)

BARCLAYS/JP MORGAN - Banken greifen zunehmend auf Kreditversicherungen zurück, um Risiken im Zusammenhang mit ihren Krediten für Rechenzentren abzusichern. Die Banken versuchen so, interne Limits auszuweiten, um mehr Geld in den KI-Boom stecken zu können. Barclays hat kürzlich Versicherungen gekauft, um sein Engagement bei Krediten für KI-Infrastruktur abzusichern, berichtet die Financial Times. Auch HSBC habe die Nutzung des schnell wachsenden Produkts geprüft. JPM Morgan Chase haben in den vergangenen Wochen erwogen, das Produkt zu nutzen. Die größte Bank der USA habe sich letztlich jedoch gegen den Kauf der Versicherung entschieden. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.