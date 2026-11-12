DocMorris AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Frauenfeld, 12. November 2026
Medienmitteilung
Anhaltende Rx-Dynamik führt zu Anhebung der Jahresprognose
Skalierung von Digital Services durch Übernahme von Medi24
Heutiger Capital Markets Day in Heerlen/Aachen
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Disclaimer
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2432746
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2432746 12.11.2026 CET/CEST