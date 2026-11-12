DocMorris AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day



12.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frauenfeld, 12. November 2026

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Anhaltend starkes Rx-Wachstum: DocMorris erhöht Umsatzprognose für das Gesamtjahr im Rahmen des heutigen Capital Markets Day Erhöhung der Umsatzprognose für Gesamtjahr auf rund 15% (zuvor 12.5 bis 15%)

Anhaltend starkes Rx-Wachstum im Oktober von über 90%

TeleClinic-Expansion in die Schweiz mit hohem Synergiepotenzial

Heute stattfindender Capital Markets Day in Heerlen/Aachen Anhaltende Rx-Dynamik führt zu Anhebung der Jahresprognose

Die Umsatzdynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) hat sich im Oktober auf über 90 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode weiter beschleunigt. DocMorris geht nun für das Gesamtjahr von einem Rx-Wachstum von rund 60 Prozent aus. Vor diesem Hintergrund hebt das Management seine Prognose für das Aussenumsatzwachstum im Gesamtjahr 2026 auf rund 15 Prozent an (bisher 12.5 bis 15 Prozent). Die weiteren Jahres- sowie Mittelfristziele bleiben unverändert. Skalierung von Digital Services durch Übernahme von Medi24

Mit der Übernahme von Medi24, einem führenden Schweizer Telemedizin-Anbieter, hat DocMorris über die Tochtergesellschaft TeleClinic einen wesentlichen Schritt zur Skalierung des margenstarken Geschäftsfelds Digital Services ausserhalb Deutschlands vollzogen. Durch eine zügige Technologieintegration und operative Synergien wird die Akquisition bereits im ersten vollen Jahr 2027 substanziell zum EBITDA von TeleClinic beitragen. Heutiger Capital Markets Day in Heerlen/Aachen

DocMorris hält heute ihren Capital Markets Day am Standort Heerlen/Aachen ab. Die Mitglieder der Konzernleitung und des Managements geben Einblicke in die strategische Weiterentwicklung, operativen Fortschritte sowie zentralen Werttreiber in ihren Bereichen. Im Rahmen des Programms haben die Teilnehmenden zudem die Gelegenheit, das hochmoderne Logistik-Center zu besichtigen.



Alle Präsentationen stehen auf der Website zur Verfügung: https://ir-corporate.docmorris.com/de/investor-relations/finanzpublikationen . Die Videoaufzeichnungen der Vorträge werden im Nachgang ebenfalls auf der Website bereitgestellt. Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 19. Januar 2027 Umsatz 2026 18. März 2027 Jahresergebnis 2026 und Ausblick 2027 (hybrid/Zürich, Telefonkonferenz & Webcast) 15. April 2027 Q1/2027 Trading Update 12. Mai 2027 Ordentliche Generalversammlung, Zürich



DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

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