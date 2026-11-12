Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Nach dem KI-Boom kommt Quantum: Warum Anleger jetzt auf Delta Gold schauen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Ticker: SIE
Xetra
11.11.26 | 15:17
275,20 Euro
+1,34 % +3,65
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX
Eurozone 50
Prime Standard
Europa 50
Europa 600
1-Jahres-Chart
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
275,45275,5011.11.
275,45275,5011.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3I GROUP
3I GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3I GROUP PLC30,440-1,39 %
ALLIANZ SE462,60-0,19 %
APPLIED MATERIALS INC348,05+4,28 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA3,155+0,64 %
BRENNTAG SE59,60-3,25 %
CANCOM SE20,700+1,47 %
CISCO SYSTEMS INC90,85+3,32 %
DELIVERY HERO SE36,840-0,16 %
DOCMORRIS AG20,480+0,29 %
DUERR AG16,240+0,25 %
ENERGIEKONTOR AG23,200-0,64 %
FRAPORT AG68,90-2,61 %
GRENKE AG10,5800,00 %
IONOS GROUP SE35,520+1,66 %
MODERNA INC224,20-0,27 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC15,880+0,18 %
SIEMENS AG275,20+1,34 %
SIXT SE74,70-0,53 %
STRABAG SE108,80+0,74 %
TONIES SE13,580+0,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG689,80-0,49 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.