30,4 Meter mit 1 Gramm Gold je Tonne: Warum ein breiterer Bohrabschnitt bei Yugo Metals zählt

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Acht zusätzliche Meter verändern das Bild einer Goldbohrung im Westen von Bosnien und Herzegowina. Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) hat auf dem Erak-Ziel seines Golden-Hills-Projekts einen bereits gemeldeten Abschnitt nachbeprobt. Das Ergebnis umfasst nun 30,4 Meter mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne ab 66 Metern Bohrtiefe. Zuvor waren es 22,4 Meter mit 1,1 Gramm je Tonne. Der Durchschnittsgehalt fällt leicht, während der mineralisierte Abschnitt rund 36 Prozent länger ausfällt. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob sich diese Breite auch in weiteren Bohrungen wiederfindet.

Warum die Breite bei der Goldsuche zählt

Ein Goldgehalt beschreibt, wie viel Gold im untersuchten Gestein steckt. Die Länge des Abschnitts gibt an, über welche Strecke entlang des Bohrlochs dieser Durchschnitt ermittelt wurde. Ein breiter Abschnitt kann bei vergleichbarer Geometrie auf mehr mineralisiertes Gestein hindeuten. Für die Größe einer möglichen Lagerstätte kommt es darauf an, wie weit sich solche Abschnitte seitlich und in die Tiefe verfolgen lassen.

Bei Erak hält Yugo die gemeldeten Bohrlängen für eine gute Annäherung an die tatsächliche Mächtigkeit der Zone. Nach Angaben des Unternehmens trafen die Bohrungen die Zielstruktur in einem Winkel von rund 80 bis 90 Grad und damit annähernd senkrecht. Das macht die Abschnittslänge für die geologische Interpretation aussagekräftiger. Wie gleichmäßig die Goldgehalte innerhalb der Zone verteilt sind, müssen weitere Bohrungen zeigen.

Zwei bestehende Bohrlöcher liefern ein genaueres Bild

Die ASX-Meldung vom 11. November beruht auf zusätzlichen Proben aus zwei bereits gebohrten Löchern. Neben dem längeren Abschnitt in ERDD007 meldete Yugo für ERDD003 nun 19,4 Meter mit 0,6 Gramm Gold je Tonne ab 91 Metern Bohrtiefe. Zuvor hatte das Unternehmen dort 3,0 Meter mit 0,9 Gramm je Tonne ausgewiesen. Auch in diesem Loch geht die größere Länge mit einem niedrigeren Durchschnittsgehalt einher.

Den bislang stärkeren Vergleichswert hatte Yugo bereits im August vorgelegt. Die Bohrung ERDD006 ergab 36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne. Die neuen Daten zeigen damit, dass Erak auch in weiteren Bohrlöchern breitere mineralisierte Abschnitte aufweist. Zugleich verdeutlichen die unterschiedlichen Gehalte, warum Anleger die Ergebnisse im Zusammenhang betrachten sollten. Für eine spätere Ressourcenschätzung wäre entscheidend, ob sich die breiteren Abschnitte räumlich miteinander verbinden lassen und wo sich höhere Gehalte konzentrieren.

Sieben weitere Bohrungen sollen die Ausdehnung testen

Golden Hills gehört Yugo vollständig und umfasst zwei Explorationslizenzen mit zusammen 81 Quadratkilometern. Im Mai 2026 meldete das an der australischen ASX notierte und auch in Frankfurt gehandelte Unternehmen bei seiner ersten Bohrkampagne auf Erak eine Goldentdeckung. Nach den bisherigen Ergebnissen hält Yugo die Mineralisierung in mehreren Richtungen für offen. Das laufende Programm soll klären, wie weit sie sich über die bisherigen Treffer hinaus erstreckt.

Dafür plant Yugo sieben weitere Diamantbohrungen mit insgesamt 1.170 Metern vom ersten Bohrplatz aus. Das Unternehmen will die Zielzone weiterhin in einem möglichst steilen Winkel schneiden, damit die neuen Abschnitte mit den bisherigen Ergebnissen vergleichbar bleiben. Parallel untersucht Yugo die mineralogischen Eigenschaften des Gesteins und führt metallurgische Tests durch. Diese Arbeiten sollen zeigen, wie das Gold im Gestein gebunden ist und welcher Anteil sich bei der Aufbereitung gewinnen lässt.

Fazit

Für deutsche Anleger, die Goldexplorer mit Projekten in Europa verfolgen, liefert Erak inzwischen mehrere Bohrabschnitte, an denen sich der Fortschritt messen lässt. Die zusätzlichen acht Meter in ERDD007 sind relevant, weil sie das Bild der Mineralisierung an einem bereits untersuchten Punkt verändern. Der August-Treffer von 36,1 Metern mit 2,3 Gramm je Tonne zeigt zugleich, welche Kombination aus Breite und Gehalt Yugo an anderer Stelle bereits angetroffen hat.

Golden Hills befindet sich in der Exploration. Für eine belastbare Ressourcenschätzung braucht Yugo weitere Daten zur räumlichen Kontinuität und zur Verteilung der Gehalte. Die metallurgischen Tests sollen eine zweite Frage beantworten, nämlich wie gut sich das Gold aus dem Gestein gewinnen lässt. Die aussagekräftigsten kommenden Meldungen dürften deshalb zeigen, ob neue Bohrungen die breiten Abschnitte an weiteren Punkten bestätigen und ob sich die höhergradigen Bereiche über den bisherigen Treffer hinaus verfolgen lassen.

Quellen

Yugo Metals Limited, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/ cache.stocklight.com

Deutsche Börse, "XFRA: L71: Wiederaufnahme/Resumption", 2. Juni 2026.

https://www.cashmarket.deutsche-boerse.com/cash-en/Stay-Informed/newsroom/Xetra-Frankfurt-Newsboard/XFRA-L71-Wiederaufnahme-Resumption-5299698 cashmarket.deutsche-boerse.com

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ISIN: AU0000404998

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