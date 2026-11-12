Wann fliegt der Deckel von dieser 200% Chance der Analysten?

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Amerikas Ölindustrie hat über Generationen Bohrungen niedergebracht und danach den Rücken gekehrt. Nach Unternehmensangaben liegen im Land rund 3,9 Mio. stillgelegte Bohrungen, aus denen Methan entweichen kann.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp.

Fehlt ein zahlungsfähiger Eigentümer, springt der Staat ein, und der Bund hat dafür 4,7 Mrd. USD bereitgestellt. Am 15. Oktober hat Isometric zudem den Entwurf eines Protokolls für Emissionsgutschriften aus dem Verfüllen verwaister Bohrungen vorgelegt, die Konsultation läuft bis zum 14. November. Wer das Verschließen beherrscht, dürfte Arbeit auf Jahre haben. Wir sehen uns daher Zefiro Methane genauer an.



Eine Milliarden-Rechnung

Nach Angaben des Unternehmens haben die Bundesstaaten über 129.000 verwaiste Bohrungen dokumentiert, geschätzt weitere 210.000 bis 746.000 sind noch nicht erfasst. Das Unternehmen beziffert die Kosten für den gesamten Bestand an stillgelegten Bohrungen auf 500 Mrd. USD, gerechnet mit 100.000 bis 150.000 USD je Bohrung. Der Bund hat über das Infrastrukturgesetz 4,7 Mrd. USD bereitgestellt. Ein Tropfen auf den heißen Stein.

Von den bisher nach Bohrungszahl verteilten Zuschüssen über 1,93 Mrd. USD gehen 778 Mio. USD an die fünf Kernstaaten von Zefiro, nämlich Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Kentucky und New York. Zudem lassen sich nach Angaben des Unternehmens noch rund 4 Mrd. USD bis 2031 abrufen. Das spielt einem Anbieter in die Karten, der dort schon Geräte stehen hat.

Ein Auftragsbuch bis 2029

Am 19. Oktober meldete Zefiro einen Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD aus staatlich finanzierten Projekten, der bis Juni 2029 reicht. Der größte Posten ist ein Vertrag mit der Behörde für natürliche Ressourcen in Ohio (ODNR) über 19,6 Mio. USD für rund 200 Bohrungen bis Mai 2029. Dazu kommen 11,5 Mio. USD aus der Region der Großen Seen mit Laufzeit von November 2026 bis Juni 2029.

Von der Summe sollen rund 4,9 Mio. USD im Quartal bis 31. Dezember abgearbeitet werden, die übrigen 34,6 Mio. USD vor allem 2027 und 2028. Hinzu kommt ein Explorationsauftrag der ODNR im Südosten Ohios. Aufträge von Unternehmenskunden sind in der Zahl nicht enthalten.

Nach eigenen Angaben hat Zefiro bisher rund 25% der vom Infrastrukturgesetz angestoßenen Verfüllaufträge in den Kerngebieten gewonnen. Bei vielen Ausschreibungen sei man der einzige Bieter, im Bundesstaat New York der einzige voll integrierte Anbieter. Wer allein bietet, hat keinen Wettbewerber im Nacken.

Mehr Bohrgeräte, mehr Kunden

Im Mai kaufte Zefiro Ausrüstung von Viking Well Service für 4,3 Mio. USD. Dazu kamen fünf Bohrgeräte und Einsatzfähigkeit in fünf weiteren Bundesstaaten, das Unternehmen erwartet davon rund 10 Mio. USD zusätzlichen Jahresumsatz. Am 27. Oktober meldete es, dass die Ausrüstung im August und September bereits rund 1,54 Mio. USD Umsatz gebracht hat, hochgerechnet über 9 Mio. USD im Jahr. Das ist ein ordentlicher Start.

Laut Präsentation vom Oktober zählt Zefiro 147 Mitarbeiter im Feld, 25 Bohrgeräte und Einsatzfähigkeit in 15 Bundesstaaten. Am 27. Oktober kamen drei neue Rahmenverträge hinzu, zwei davon mit börsennotierten Rohstoffunternehmen. Seit der Übernahme sind es damit sieben neue Rahmenverträge, und fünf davon haben bereits Umsatz gebracht.

Dazu kommt die Nachfrage auch ohne Fördergeld. Nach Darstellung des Unternehmens können Entwickler von Kraftwerken und Rechenzentren auf Flächen mit alten Bohrungen nicht bauen, solange diese nicht verfüllt sind. Wer zahlt das? Der Eigentümer, und der richtet sich nicht nach dem Haushaltszyklus. Nach Worten von CEO Catherine Flax hat Zefiro so an einer Exportanlage für Flüssiggas in Louisiana Bohrungen verschlossen, damit ein Milliardenprojekt gebaut werden konnte. Das gibt zusätzlichen Rückenwind.

Ein mögliches zweites Standbein

Am 22. September ging Zefiro in Indiana und Michigan an den Start. In Indiana arbeitet Zefiro erstmals an einer Bohrung zur Speicherung von CO2, ein achtwöchiges Projekt mit rund 750.000 USD Umsatz. In Michigan bringt ein Notfalleinsatz an einer einzigen Bohrung, aus der Schwefelwasserstoff austrat, rund 500.000 USD. Das liegt nach Angaben des Unternehmens deutlich über dem üblichen Umsatz je Bohrung.

Zum Geschäft gehört auch das Messen von Methan vor und nach dem Verfüllen. Diese Arbeit trägt nach Angaben des Unternehmens etwa die doppelte Marge des Verfüllens. Nach Worten von CEO Catherine Flax hat West Virginia Zefiro beauftragt, die Methanlecks an allen verwaisten Bohrungen des Bundesstaates zu messen.

Am 2. November meldete Zefiro, dass es den Entwurf des Protokolls von Isometric für verwaiste Bohrungen finanziell und fachlich unterstützt hat. Isometric legte den Entwurf am 15. Oktober vor, die öffentliche Konsultation läuft noch bis zum 14. November. Den ersten Verkauf überhaupt unter der Methodik des American Carbon Registry hat Zefiro nach eigenen Angaben bereits abgeschlossen. Als Käufer wurden Mercuria Energy America und EDF Trading genannt. Wird das Protokoll final, könnte es der Türöffner für weitere Gutschriften sein.

Betreiber von Rechenzentren mit ehrgeizigen Klimazielen und Exporteure von Flüssiggas suchten Gutschriften für Methan, sagte CEO Catherine Flax im Interview auf dem International Investment Forum. Gutschriften könnten ihrer Einschätzung nach künftig 10 bis 15% des Geschäfts ausmachen. Kommt das Protokoll, könnte daraus ein weiteres Standbein neben dem Verschließen und den Methanmessungen wachsen.

Ein Jahr der Wende

Am 28. September legte Zefiro die Zahlen für das Geschäftsjahr bis 30. Juni vor. Der Umsatz stieg auf 42,5 Mio. USD, nach 32,4 Mio. USD im Vorjahr. Der Bruttogewinn kletterte von 7,5 auf 12,4 Mio. USD, die Bruttomarge von 23,0 auf 29,2%. Das bereinigte EBITDA drehte von minus 4,0 auf plus 3,8 Mio. USD. Beim bereinigten EBITDA ist der Knoten geplatzt.

Für das laufende Geschäftsjahr verwies CEO Catherine Flax im Interview auf rund 10 Mio. USD zusätzlichen Umsatz durch die neuen Geräte. Bei voller Auslastung von Ausrüstung und Personal wären nach ihren Worten wohl annähernd 70 Mio. USD möglich. Bis 2028 peilt die CEO durch eigenes Wachstum und Zukäufe rund 100 Mio. USD Umsatz an.

Was die Analysten sagen

Die GBC AG bestätigte am 28. Oktober ihre Einstufung Kaufen für Zefiro und nannte ein Kursziel von 1,42 USD bis zum 30. Juni 2027. Die Analysten verweisen auf den Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD, der staatlich finanzierte Projekte bis Juni 2029 abdeckt. Darin sehen die Analysten eine deutlich bessere Umsatzsicht über mehrere Geschäftsjahre.

Als nächste Schritte stehen der Abschluss der Konsultation zum Protokoll von Isometric und die Abarbeitung von rund 4,9 Mio. USD im Quartal bis 31. Dezember an. Gelingt es, die neuen Bohrgeräte auszulasten, könnte der Umsatz im Geschäftsjahr 2027 deutlich über den 42,5 Mio. USD des Vorjahres liegen. Aktuell notiert die Aktie bei 0,66 CAD.

Chart Zefiro Methane, Stand 10.11.2026, Quelle: LSEG Refinitiv

Fazit

Zefiro Methane hat beim bereinigten EBITDA die Wende geschafft. Dort steht ein Plus von 3,8 Mio. USD, der Auftragsbestand bis 2029 beträgt rund 40 Mio. USD, und mit 25 Bohrgeräten und Einsatzfähigkeit in 15 Bundesstaaten ist die Kapazität da. Methangutschriften und die Speicherung von CO2 könnten ein zweites Standbein werden. Wer auf das Aufräumen amerikanischer Altlasten setzt, findet hier einen Spezialisten mit Erfahrung seit Jahrzehnten. Die Richtung stimmt.



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