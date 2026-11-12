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21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an (News mit Zusatzmaterial)



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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21. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Umsatz im wichtigen Sommerquartal um 11,8 % und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an Pullach, 12. November 2026. SIXT hat im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von knapp 1,5 Mrd. Euro erzielt, 11,8 % mehr als im Vorjahresquartal (währungsbereinigt 11,6 %). Es ist der höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Mit Deutschland, Europa und Nordamerika wachsen alle drei Regionen. Nach neun Monaten liegt der Umsatz bei 3,60 Mrd. Euro (+10,2 %). Aufgrund des über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlaufs hebt der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf knapp 4,7 Mrd. Euro an (bisher 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro). Das Umfeld bietet dabei wenig Rückenwind: Die weltweite Reisenachfrage lag im Sommer etwa auf Vorjahresniveau, die Konjunktur in Deutschland und Europa bleibt verhalten, in den USA ist das Konsumklima weiterhin schwach.



Highlights: Fünf Wachstumstreiber

Das SIXT-Wachstum basiert auf fünf Säulen, in die das Unternehmen seit Jahren investiert: Marke: Der Umsatz über die eigenen digitalen Kanäle wie die Webseite sixt.com und die SIXT App wuchs deutlich stärker als das Gesamtgeschäft, ihr Anteil am Umsatz ist weiter gestiegen.

Der Umsatz über die eigenen digitalen Kanäle wie die Webseite sixt.com und die SIXT App wuchs deutlich stärker als das Gesamtgeschäft, ihr Anteil am Umsatz ist weiter gestiegen. Technologie: SIXT investiert 2026 mehr als 100 Mio. Euro in seine Technologieplattform und plant, die Investitionen 2027 weiter auszubauen. Das sichtbarste Ergebnis ist die SIXT App: Sie ist der am stärksten wachsende Buchungskanal, besonders in Nordamerika, und begleitet Kunden mit der neuen SIXT Seamless Journey nahtlos durch ihre gesamte Miete.

SIXT investiert 2026 mehr als 100 Mio. Euro in seine Technologieplattform und plant, die Investitionen 2027 weiter auszubauen. Das sichtbarste Ergebnis ist die SIXT App: Sie ist der am stärksten wachsende Buchungskanal, besonders in Nordamerika, und begleitet Kunden mit der neuen SIXT Seamless Journey nahtlos durch ihre gesamte Miete. Internationalisierung : In Deutschland, seinem Heimatmarkt, wächst SIXT im dritten Quartal um 11,1 % auf 371,6 Mio. Euro. Das Wachstum des Konzerns kommt inzwischen allerdings zu drei Vierteln aus den internationalen Segmenten: Das Segment Europa legt allein im dritten Quartal um 14,7 % auf 688,6 Mio. Euro zu, Nordamerika um 7,7 % auf 416,8 Mio. Euro. Fast drei Viertel des Umsatzes erzielte SIXT damit international, vor zehn Jahren waren es nur rund 50 %.

: In Deutschland, seinem Heimatmarkt, wächst SIXT im dritten Quartal um 11,1 % auf 371,6 Mio. Euro. Das Wachstum des Konzerns kommt inzwischen allerdings zu drei Vierteln aus den internationalen Segmenten: Das Segment Europa legt allein im dritten Quartal um 14,7 % auf 688,6 Mio. Euro zu, Nordamerika um 7,7 % auf 416,8 Mio. Euro. Fast drei Viertel des Umsatzes erzielte SIXT damit international, vor zehn Jahren waren es nur rund 50 %. Netzwerk: SIXT hat sein Stationsnetz binnen eines Jahres im Segment Europa von 496 auf 534 und in Nordamerika von 141 auf 155 Stationen erweitert, zuletzt um Trapani, Rimini und Reus bzw. Dallas Love Field und Boise.

SIXT hat sein Stationsnetz binnen eines Jahres im Segment Europa von 496 auf 534 und in Nordamerika von 141 auf 155 Stationen erweitert, zuletzt um Trapani, Rimini und Reus bzw. Dallas Love Field und Boise. Premiumfahrzeuge: Der wertmäßige Anteil von Premiumfahrzeugen in der Flotte stieg im dritten Quartal auf 62 % (Q3 2025: 55 %). Allein in den ersten neun Monaten kamen mehr als 30.000 zusätzliche Premiumfahrzeuge in die SIXT Flotte. Darunter neue Modelle wie Audi Q6, BMW iX3 und Mercedes GLC. Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE: "SIXT konnte den Umsatz in einem anspruchsvollen Umfeld um 11,8 % steigern. Aufgrund der deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung heben wir die Prognose für das Gesamtjahr auf knapp 4,7 Mrd. Euro Umsatz an. Nach neun Monaten konnten wir das Ergebnis vor Steuern überproportional um 17 % gegenüber dem Vorjahr auf knapp 407 Mio. Euro steigern, trotz bewusst erhöhter Investitionen in Personal, Fahrzeuge und Technologie. Allein in Technologie fließen 2026 mehr als 100 Mio. Euro, 2027 steigern wir diese Investitionen weiter. Getragen wird das Ergebnis von der starken Nachfrage nach unseren Produk ten, einer hohen Auslastung und einer Flotte, die wir bewusst knapp geplant haben. Die gesamtwirtschaftliche Lage sehen wir weiterhin mit Vorsicht. Deshalb planen wir die Flotte auch 2027 bewusst knapp und halten an dieser Disziplin fest. Mein Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen - und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz diesen Erfolg ermöglicht." SIXT Seamless Journey: Investitionen in Technologie zahlen sich aus

Mit der SIXT Seamless Journey wird die SIXT App zum durchgängigen Begleiter der Miete, von der Buchung bis zur Rückgabe. Möglich macht das die selbst entwickelte Technologieplattform, die Buchung, Flotte, Station und Service verbindet. Für Kunden heißt das: Alles an einem Ort. Buchungen aus der App und aus anderen Kanälen liegen im SIXT Konto. Führerschein und Ausweis sind vorab digital hinterlegt; Umbuchen, stornieren, Extras und Schutz anpassen geht jederzeit.

Buchungen aus der App und aus anderen Kanälen liegen im SIXT Konto. Führerschein und Ausweis sind vorab digital hinterlegt; Umbuchen, stornieren, Extras und Schutz anpassen geht jederzeit. Kein Warten, kein Suchen. Nach dem Online-Check-in zeigt die App den Weg zum Fahrzeug. Kunden können ihr Fahrzeug selbst aussuchen. Bei der Rückgabe führt die App Schritt für Schritt zum Rückgabeort, die Bestätigung kommt digital.

Nach dem Online-Check-in zeigt die App den Weg zum Fahrzeug. Kunden können ihr Fahrzeug selbst aussuchen. Bei der Rückgabe führt die App Schritt für Schritt zum Rückgabeort, die Bestätigung kommt digital. Alles selbst in der Hand. Miete verlängern, Extras hinzubuchen oder den Rückgabeort ändern, alles in der App. Über WhatsApp oder Push-Nachricht meldet sich SIXT von selbst, wenn etwas ansteht, und beantwortet Fragen direkt. Für SIXT ist jede Buchung über die App eine Direktbuchung, die die Kundenbeziehung stärkt. Am engsten verbunden sind App und Kunde über SIXT ONE. Das Bonusprogramm ist vor einem Jahr in den USA gestartet und zählt global bereits über 2 Mio. Mitglieder. SIXT ONE Mitglieder buchen deutlich häufiger und wiederholt über die App, ein wachsender Teil der Anmietungen entfällt bereits auf sie.



Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Konzernumsatz: knapp 4,7 Mrd. Euro (bisher 4,45-4,60 Mrd. Euro)

knapp 4,7 Mrd. Euro (bisher 4,45-4,60 Mrd. Euro) EBT-Rendite: im Bereich von 10 % (unverändert, EBT gegenüber Vorjahr gesteigert)

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: "Die Investitionen zahlen sich nicht nur im Kundenerlebnis aus, sondern auch in der Profitabilität. Nach neun Monaten ist das Ergebnis deutlich stärker gewachsen als der Umsatz: Bei einem Umsatzplus von 10,2 % stieg das Ergebnis vor Steuern um 16,9 % auf knapp 407 Mio. Euro. Ausgeglichen haben das die starke Nachfrage und eine hohe Auslastung, weil wir die Flotte knapp und innerhalb der Nachfrage planen. Finanziert wird dieses Wachstum aus einer soliden Bilanz: 2,3 Mrd. Euro Eigenkapital, eine Eigenkapitalquote von 26,6 % und ein Investment-Grade-Rating."



Kennzahlen für das dritte Quartal 2026: 1.480,4 Mio. Euro Umsatz (Q3 2025: 1.324,6 Mio. Euro · +11,8 %) / 21. Quartal in Folge mit Umsatz über dem Vorjahresquartal; alle drei Regionen wachsen

281,8 Mio. Euro EBT (Q3 2025: 258,4 Mio. Euro · +9,0 %) / Ergebnis im Quartal gesteigert, Flotte und Netzwerk weiter ausgebaut

350,4 Mio. Euro Corp. EBITDA (Q3 2025: 321,7 Mio. Euro · +8,9 %) / EBITDA unter zusätzlicher Berücksichtigung der Abschreibungen auf Vermietfahrzeuge und des zuordenbaren Zinsergebnisses

248.300 Fahrzeuge Durchschnittsflotte (Q3 2025: 223.000 · +11,4 %) / Flotte wächst langsamer als der Umsatz, wertmäßiger Premiumanteil steigt auf 62 % Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIXT Pressemitteilung Q3 2026





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