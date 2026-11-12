Zürich - Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat nach Angaben der «Republik» und des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse, Urs Rohner, verurteilt. Rohner habe der Finanzmarktaufsicht (Finma) im Zusammenhang mit der Beschattungsaffäre der Credit Suisse falsche Angaben gemacht, schrieb das Onlinemagazin mit Verweis auf eine noch nicht rechtskräftige Strafverfügung. Die Verfügung lag ...

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