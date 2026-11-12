Von Fredy Hasenmaile, Raiffeisen Chefökonom Stellen Sie sich vor, die industrielle Revolution hätte nicht nur Maschinen hervorgebracht, die unsere Muskelkraft ersetzen, sondern auch solche, die zunehmend sehen, lernen, entscheiden und handeln können. Genau an diesem Punkt stehen wir heute: Künstliche Intelligenz (KI) verleiht Robotern neue Fähigkeiten und macht Robotik zu einer der bedeutendsten Zukunftstechnologien unserer Zeit. Roboter verlassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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