Was 1966 mit ersten Vergleichstests und dem Engagement für mehr Wettbewerb begann, entwickelte sich beim Touring Club Schweiz zu einer umfassenden Testtätigkeit. Die Ergebnisse bieten Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz eine unabhängige und neutrale Orientierung und zeigen Herstellern auf, wo Produkte verbessert werden können. Damit verbindet der TCS seit 60 Jahren Konsumentenschutz und Verkehrssicherheit als Beitrag zum Gemeinwohl der ...

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