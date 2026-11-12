DJ LEG steigert operativen Gewinn - Ziele 2026 bestätigt, Ausblick 2027

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten operativ wider Erwarten die Gewinne gesteigert und dabei auch von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, und traut sich auch bereits eine Prognose für das kommende Jahr zu.

Der bereinigte operative Gewinn FFO, aus dem sich die Dividende speist, soll moderat weiter wachsen, ebenso wie die Mieteinnahmen, bei denen das Unternehmen etwas langsameres Wachstum prognostiziert als 2026.

Auch bekräftigte das Unternehmen seine Dividendenpolitik, der zufolge 100 Prozent des bereinigten FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll. Darüber hinaus beinhaltet die Ausschüttung einen Teil der Verkaufserlöse von Immobilien.

Im Gesamtjahr will LEG weiterhin einen bereinigten FFO, den das Unternehmen AFFO nennt, von 220 bis 240 Millionen Euro erreichen.

Im kommenden Jahr dann soll der bereinigte FFO (AFFO) die Spanne 230 bis 250 Millionen Euro erreichen. Das Mietwachstum soll 2,9 bis 3,1 Prozent steigen, in den Folgejahren dann wieder stärker zulegen.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte operative Gewinn FFO (AFFO) auf 190 Millionen Euro von 181,3 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet worden war ein Rückgang auf 174,3 Millionen. Je Aktie betrug der bereinigte FFO 2,47 Euro nach 2,42. Erwartet worden waren 2,30 Euro. Der AFFO ist der um Investitionen bereinigte operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern FFO, ein wichtiger Wert in der Immobilienbranche.

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November 12, 2026 01:18 ET (06:18 GMT)

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