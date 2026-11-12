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Pentixapharm veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 und bestätigt die angepasste Jahresprognose



12.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Pentixapharm veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 und bestätigt die angepasste Jahresprognose Berlin, Deutschland, 12. November 2026 - Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP), ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklung mit Fokus auf radiopharmazeutische Diagnostika und Therapeutika, hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zum 30. September 2026 veröffentlicht und über ihr Entwicklungsportfolio sowie ihre strategischen Prioritäten informiert. Nach der im dritten Quartal abgeschlossenen Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 20,4 Mio. Euro geht das Unternehmen weiterhin davon aus, dass die verfügbaren Finanzmittel den Geschäftsbetrieb bis in das Jahr 2028 finanzieren. Pentixapharm bestätigte die am 19. Oktober 2026 angepasste Prognose eines Nettoverlusts von rund 13 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2026. Zuvor war ein Nettoverlust von rund 21,6 Mio. Euro erwartet worden. "Die im dritten Quartal abgeschlossene Finanzierung ermöglicht es uns, die nächste Entwicklungsphase aus einer gestärkten finanziellen Position heraus zu planen", sagte Dr. Dirk Pleimes, Vorstandsvorsitzender von Pentixapharm. "Unsere Aufgabe ist es, diese Mittel gezielt für die klinischen Nachweise einzusetzen, die den Nutzen unserer Programme belegen sollen. PANDA hat dabei kurzfristig höchste Priorität. Zugleich bietet unser Onkologieportfolio weitere Möglichkeiten für den Einsatz CXCR4-gerichteter Bildgebung und Therapie. Mit Blick auf 2027 stimmen wir unsere Investitionen in diese Programme mit den Partnerschaften ab, die ihre Entwicklung und spätere Vermarktung unterstützen sollen." Finanzielle Eckdaten für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 Liquidität: Zum 30. September 2026 verfügte das Unternehmen über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 21,9 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 4,6 Mio. Euro).

Kapitalerhöhung: Die Bezugsrechtskapitalerhöhung und die deutlich überzeichnete Privatplatzierung wurden im Juli 2026 abgeschlossen. Sämtliche 11.020.212 neuen Aktien wurden zu einem Preis von 1,85 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös belief sich auf rund 20,4 Mio. Euro.

Wandelanleihe: 5,0 Mio. Euro wurden bereits abgerufen. Weitere 13,5 Mio. Euro können abgerufen werden.

Finanzierungsreichweite: Die verfügbaren Finanzmittel werden den Geschäftsbetrieb voraussichtlich bis in das Jahr 2028 finanzieren.

Nettoverlust: 7,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten (angepasster Vorjahreszeitraum: 10,4 Mio. Euro) und 2,5 Mio. Euro im dritten Quartal (Q3 2025: 3,5 Mio. Euro).

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: minus 7,3 Mio. Euro in den ersten neun Monaten (angepasster Vorjahreszeitraum: minus 15,6 Mio. Euro). Umsatzerlöse, EBITDA und Ergebnis je Aktie sind im Zwischenbericht ausgewiesen. Prüfung der Rechnungslegung Im Oktober 2026 schloss die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Prüfung des Konzernabschlusses 2024 von Pentixapharm mit Fehlerfeststellungen ab. Nach den Feststellungen der BaFin waren die immateriellen Vermögenswerte zum 31. Dezember 2024 um 34,7 Mio. Euro und die Kapitalrücklage um 21,6 Mio. Euro zu hoch ausgewiesen. Die Feststellungen zu den immateriellen Vermögenswerten betreffen 21,6 Mio. Euro aus Buchwerten einer Kaufpreisallokation auf Ebene des früheren Gesellschafters sowie 13,1 Mio. Euro an Entwicklungskosten für PentixaFor aus den Jahren 2021 bis 2024, die nach Auffassung der BaFin die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllten. Der Vorstand beschloss, keine Rechtsmittel einzulegen, und kam zu der Einschätzung, dass die Feststellungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, die Liquidität oder die Geschäftsaussichten haben. Die aus den BaFin-Feststellungen resultierenden bilanziellen Anpassungen wurden intern umgesetzt. Vorperioden werden gemäß IAS 8 rückwirkend angepasst. Die Folgeeffekte werden in der Rechnungslegung für 2026 berücksichtigt, einschließlich des Wegfalls planmäßiger Abschreibungen auf die betroffenen immateriellen Vermögenswerte. Die Korrektur ist nicht zahlungswirksam. Der Zwischenbericht ist ungeprüft. Angepasste Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Pentixapharm bestätigt die am 19. Oktober 2026 und damit nach Ende des Berichtszeitraums angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet für 2026 einen Nettoverlust von rund 13 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verringerung um rund 8,6 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Prognose von 21,6 Mio. Euro. Die Anpassung berücksichtigt zeitliche Verschiebungen und Reduzierungen von Aufwendungen sowie Änderungen bei den Abschreibungen. Rund 3 Mio. Euro entfallen auf Aufwendungen für die PANDA-Studie, die sich nach der Konkretisierung von Vereinbarungen mit Dienstleistern und der Anpassung des Studienzeitplans teilweise in das Jahr 2027 verschieben. Rund 2 Mio. Euro entfallen auf weitere Effekte, darunter geringere Personalaufwendungen. Ein weiterer, nicht zahlungswirksamer Effekt von rund 3,7 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2026 ergibt sich überwiegend aus dem Wegfall planmäßiger Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte infolge der BaFin-Feststellungen vom Oktober. Die geringeren zahlungswirksamen Aufwendungen reduzieren die für 2026 erwarteten Mittelabflüsse. Die Einschätzung des Unternehmens, dass die verfügbaren Finanzmittel den Geschäftsbetrieb bis in das Jahr 2028 finanzieren, bleibt unverändert. Potenzielle Erlöse aus Partnerschafts- und Auslizenzierungsvereinbarungen sind in der angepassten Prognose weiterhin nicht berücksichtigt. Wesentliche Entwicklungen im Geschäft PANDA bleibt der Schwerpunkt der klinischen Entwicklung Im Anschluss an die am 4. November veröffentlichte Mitteilung zu den Vorbereitungen der US-Studie konzentriert sich Pentixapharm auf die Aktivierung der teilnehmenden PANDA-Prüfzentren. Der Einschluss des ersten Patienten wird weiterhin im ersten Quartal 2027 erwartet. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass sich daraus keine wesentlichen Auswirkungen auf den weiteren Studienzeitplan ergeben. PANDA bildet kurzfristig den Schwerpunkt der Investitionen in die klinische Entwicklung. Die angepasste zeitliche Verteilung der Aufwendungen ist in der Jahresprognose berücksichtigt. "Mit dem Fast-Track-Status, einem finalen Studienprotokoll, zu dem die FDA keine Bedenken geäußert hat, und der Genehmigung durch die zentrale Ethikkommission im Oktober sind die regulatorischen Grundlagen für PANDA in den USA geschaffen", sagte Erik Merten, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer von Pentixapharm. "Nach Qualifizierungsbesuchen haben wir mehr als zehn Zentren für abschließende Vertragsverhandlungen ausgewählt. Unser Fokus liegt nun darauf, diese Prüfzentren zu aktivieren und den ersten Patienten im ersten Quartal 2027 einzuschließen." Die Zulassungsstudie wird die [68Ga]Ga-PentixaFor-PET/CT bei rund 325 Erwachsenen mit bestätigtem primärem Aldosteronismus untersuchen. Sie soll zeigen, ob das bildgebende Verfahren die Therapiewahl unterstützen kann, indem es Patienten mit einseitiger Erkrankung identifiziert, die von einer Operation profitieren könnten. Die Studie untersucht die Subtypisierung nach Bestätigung eines primären Aldosteronismus, um die Entscheidung zwischen operativer und medikamentöser Behandlung zu unterstützen. Internationale Studien untermauern die wissenschaftliche Grundlage für PANDA Nach Ende des Berichtszeitraums berichtete Pentixapharm über auf dem EANM-Kongress 2026 in Wien vorgestellte Daten, die den Einsatz der PentixaFor-PET bei primärem Aldosteronismus unterstützen. Ergebnisse der französischen PENTALON-Studie ergänzten unabhängige europäische und australische Forschungsergebnisse sowie weitere, unabhängig von Pentixapharm erhobene Datensätze aus China. Diese Erkenntnisse unterstützen die Untersuchung des Ansatzes in PANDA, ersetzen jedoch nicht die für das Produkt des Unternehmens erforderliche Zulassungsstudie. Onkologieportfolio und Partnerschaftsstrategie Das geplante Phase-I/II-Programm PENTHERA kombiniert die PentixaFor-Bildgebung mit [?°Y]Y-PentixaTher zur gezielten Konditionierung des Knochenmarks vor einer Stammzelltransplantation bei akuter myeloischer Leukämie und multiplem Myelom. Die FDA erteilte im Februar 2026 die Freigabe für die beiden zugrunde liegenden IND-Anträge. Der Beginn des Programms hängt weiterhin von den Prioritäten innerhalb des Portfolios, den verfügbaren Ressourcen und möglichen strategischen Partnerschaften ab. Im Oktober 2026, nach Ende des Berichtszeitraums, beschloss der Vorstand, die Phase-I/II-Studie PTT101 bei Lymphomen des zentralen Nervensystems zu beenden, um die Ressourcen auf akute myeloische Leukämie und multiples Myelom zu konzentrieren. Die Entscheidung beruhte nicht auf Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit. Die in PTT101 gewonnenen Erfahrungen mit [?°Y]Y-PentixaTher fließen unmittelbar in das PENTHERA-Programm ein. Die von Prüfärzten initiierte PENTILULA-Studie untersucht [¹77Lu]Lu-PentixaTher bei rezidivierter oder refraktärer akuter myeloischer oder akuter lymphoblastischer Leukämie. Die Rekrutierung und Behandlung, einschließlich der Behandlung mit 12,5 GBq, sind abgeschlossen; die einjährige Nachbeobachtung läuft. Das Universitätsklinikum CHU Nantes erwartet, noch im Jahr 2026 Zwischenergebnisse zu veröffentlichen. Auch die Rekrutierung für PENTIMYELO ist abgeschlossen. Diese Studie untersucht die [68Ga]Ga-PentixaFor-Bildgebung bei der Diagnose und zur Beurteilung des Therapieansprechens beim multiplen Myelom, unter anderem im Vergleich zur standardmäßig eingesetzten [¹8F]FDG-PET. Die Patienten werden bis zu fünf Jahre nachbeobachtet. Sponsor beider von Prüfärzten initiierten Studien ist das CHU Nantes. Zum präklinischen Portfolio des Unternehmens gehört außerdem die glykanabhängige CD24-Antikörperplattform, einschließlich GT-008. Strategische Partnerschaften und Auslizenzierungen bleiben wichtige Bestandteile der Entwicklung sowohl der diagnostischen als auch der therapeutischen Programme. In den USA sucht Pentixapharm Partner für die künftige Vermarktung und konzentriert die eigenen Aktivitäten auf die Entwicklung sowie die Vorbereitung eines möglichen Zulassungsantrags. Operative Fortschritte und strategischer Ausblick Mit Blick auf 2027 liegen die Prioritäten von Pentixapharm auf der Umsetzung des führenden klinischen Programms, der weiteren Bewertung der Entwicklungsmöglichkeiten im Onkologieportfolio und dem Ausbau der Partnerschaftsstrategie. Investitionsentscheidungen orientieren sich an den klinischen Prioritäten, den verfügbaren Ressourcen und den Möglichkeiten, Entwicklungs- und Vermarktungsaufgaben gemeinsam mit Partnern zu übernehmen. Im heutigen Ergebnis-Webcast wird das Management die finanzielle Entwicklung der ersten neun Monate, den Einsatz der finanziellen Mittel und die Entwicklungsprioritäten erläutern. Dazu gehören auch die verbleibenden Schritte bis zum Beginn der Patientenrekrutierung für PANDA. Investoren-Webcast Pentixapharm veranstaltet heute, am 12. November 2026, um 15:00 Uhr MEZ / 14:00 Uhr GMT / 09:00 Uhr EST einen Webcast. Das Management wird die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung erläutern. Anschließend findet eine Frage-und-Antwort-Runde für Aktionäre, Investoren, Analysten und Medienvertreter statt. Anmeldung zum Webcast: https://www.nuways-ag.com/events/pentixapharm-earnings-call-2026-11-12

Die Präsentation wird anschließend auf der Website des Unternehmens im Bereich "Investors" verfügbar sein. Verfügbarkeit des Zwischenberichts Der Zwischenbericht für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 ist auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter www.pentixapharm.com/investors/reports verfügbar. Über Pentixapharm Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklung mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt innovative nuklearmedizinische Ansätze, die Ärzten helfen sollen, schwere Erkrankungen präziser zu erkennen, zu charakterisieren und zu behandeln. Die Wirkstoffkandidaten des Unternehmens sollen medizinische Radioisotope gezielt zu bestimmten biologischen Zielstrukturen transportieren - entweder für die hochauflösende molekulare Bildgebung oder für eine zielgerichtete Radioligandentherapie. Die Pipeline von Pentixapharm basiert auf der gezielten Bindung an CXCR4, einen Rezeptor, dessen Bedeutung in verschiedenen Krankheitsbereichen wissenschaftlich gut belegt ist. Sie umfasst diagnostische Bildgebung und therapeutische Anwendungen in endokrinen, kardiovaskulären und onkologischen Indikationen. Der führende Produktkandidat [68Ga]Ga-PentixaFor wird für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie PANDA zur nicht-invasiven Subtypisierung des primären Aldosteronismus vorbereitet. Das geplante Phase-I/II-Programm PENTHERA soll die CXCR4-gerichtete theranostische Plattform in der Onkologie weiterentwickeln. Ergänzend zur CXCR4-Plattform entwickelt Pentixapharm eine Antikörperplattform der nächsten Generation gegen CD24, einen neuartigen Immuncheckpoint bei schwer behandelbaren Krebserkrankungen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der Pentixapharm Holding AG beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse, Aussichten oder die finanzielle Entwicklung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit beschriebenen Ergebnissen, Leistungen oder Entwicklungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Wettbewerbsdruck, die Einführung konkurrierender Produkte, Dienstleistungen oder Technologien, eine begrenzte Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen oder Technologien, regulatorische Entwicklungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. Die Pentixapharm Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die Pentixapharm Holding AG keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung. Kontakt für Investoren und Medien Investor Relations

Robert-Rössle-Straße 10

13125 Berlin, Deutschland

E-Mail: ir@pentixapharm.com

Website: www.pentixapharm.com



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