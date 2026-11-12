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CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen



12.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen Konzern-EBITDA um 14,9% yoy auf 73,4 Mio. € in 9M.26 gesteigert bei einem Konzern-Umsatz von 1.187,9 Mio. € (9M 2025: 1.227,7 Mio. €)

Konzern-EBITDA bei 24,1 Mio. € (Q3 2025: 27,1 Mio. €) im dritten Quartal 2026 bei einem Konzern-Umsatz von 412,0 Mio. € (Q3 2025: 423,9 Mio. €)

Prognose für Profitabilitätsziele und angepasstes Umsatzziel 2026 bestätigt München, 12. November 2026 - Die CANCOM Gruppe erzielte im dritten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 412,0 Mio. € (Q3 2025: 423,9 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang von 2,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Rohertrag belief sich auf 162,3 Mio. € (Q3 2025: 168,8 Mio. €), die Rohertragsmarge blieb mit 39,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu stabil (Q3 2025: 39,8 %). Das EBITDA erreichte 24,1 Mio. € (Q3 2025: 27,1 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 5,9 % (Q3 2025: 6,4 %). Das EBITA lag bei 10,8 Mio. € (Q3 2025: 13,4 Mio. €). Segment Deutschland steigert EBITDA im dritten Quartal Im Geschäftssegment Deutschland lag der Umsatz im dritten Quartal 2026 bei 273,3 Mio. € (Q3 2025: 280,0 Mio. €). Das EBITDA stieg um 8,8 % auf 14,5 Mio. € (Q3 2025: 13,3 Mio. €), die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,3 % (Q3 2025: 4,8 %). Im Geschäftssegment International belief sich der Umsatz auf 138,7 Mio. € (Q3 2025: 143,9 Mio. €). Das EBITDA erreichte 9,7 Mio. € (Q3 2025: 13,8 Mio. €), entsprechend einer EBITDA-Marge von 7,0 % (Q3 2025: 9,6 %). "Die verhaltene Nachfragedynamik und längere Entscheidungszyklen unserer Kunden haben unsere Umsatzentwicklung im dritten Quartal stärker beeinflusst als erwartet. Für das Gesamtjahr halten wir an unseren Profitabilitätszielen fest. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Chancen in unseren strategischen Geschäftsfeldern gezielt zu nutzen, unsere operative Leistungsfähigkeit zu stärken und unsere Kostenstrukturen konsequent zu steuern", so Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE. Profitabilität in den ersten neun Monaten deutlich verbessert In den ersten neun Monaten 2026 belief sich der Konzernumsatz auf 1.187,9 Mio. € (9M 2025: 1.227,7 Mio. €). Der Rohertrag lag mit 505,6 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert (9M 2025: 504,7 Mio. €). Das EBITDA stieg um 14,9 % auf 73,4 Mio. € (9M 2025: 63,9 Mio. €), während sich die EBITDA-Marge um 1,0 Prozentpunkte auf 6,2 % verbesserte. Das EBITA erhöhte sich um 36,8 % auf 32,3 Mio. € und das EBIT um 59,2 % auf 27,0 Mio. €. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und der weiterhin verhaltenen Nachfragedynamik hat der Vorstand am 26. Oktober 2026 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Die Prognosen für EBITDA und EBITA wurden bestätigt. Der Vorstand erwartet nun folgende Entwicklung: CANCOM Gruppe Prognose 2026 Umsatz 1.650 bis 1.750 Mio. € EBITDA 110 bis 130 Mio. € EBITA 55 bis 75 Mio. €

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Als führender Digital Business Provider und AI-Enabler begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und Lösungsspektrum reicht von klassischen Systemhaus-IT-Lösungen über Cloud Dienste und Managed Services bis hin zu datenbasierten Digital Solutions und Künstlicher Intelligenz. Mit Leidenschaft und Technologiekompetenz treibt CANCOM die Digitale Evolution seiner Kunden voran und unterstützt sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bietet CANCOM ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Das Angebot der CANCOM Gruppe umfasst innovative Lösungen in den Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity, Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace. Ergänzt wird das Portfolio durch Dienstleistungen entlang des gesamten IT-Lifecycles - von der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der umfassenden Expertise, mit der individuelle Anforderungen in konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern. Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete 2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt

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