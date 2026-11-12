St. Gallen - Höhere Häuser, mehr Wohnungen und Geld für betroffene Nachbarn: Mit sogenannten «weissen Zonen» könnte die Schweiz gegen den Wohnungsmangel vorgehen. Die Idee ist, in ausgewählten Quartieren vorübergehend deutlich mehr Wohnraum zuzulassen als bisher. Wer die zusätzlichen Baumöglichkeiten nutzen will, müsste im Gegenzug auch preisgünstige Wohnungen schaffen. Das Konzept steht im Mittelpunkt einer am Donnerstag veröffentlichten Immobilienstudie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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