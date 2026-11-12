Berlin - Eine IT-Panne bei der Bundeswehr hat offenbar deutlich größere Schäden verursacht als bislang offiziell eingeräumt. Das Bundesverteidigungsministerium hat inzwischen eine Untersuchung des Vorfalls vom September angeordnet, wie das Ministerium dem "Handelsblatt" mitteilte. Dabei sollen der Hergang und die konkreten Auswirkungen der Störung geklärt werden.



Nach internen elektronischen Nachrichten sowie Berichten aus den Landeskommandos der Bundeswehr, aus denen das "Handelsblatt" zitiert, waren offenbar weit mehr Reservisten betroffen als die vom IT-Dienstleister der Bundeswehr BWI genannten rund 900 Personen. In einem Landeskommando war von einer "bundesweiten Störung" die Rede, in einem anderen von "fast allen Reservisten". Betroffene konnten sich nicht mehr an den IT-Systemen anmelden, auf dienstliche E-Mails zugreifen oder Daten abrufen. Übungen mussten teilweise abgebrochen werden.



Aus internen Berichten geht hervor, dass bei einem Massendatenimport offenbar Personaldaten und Benutzerkonten gelöscht wurden. Die Wiederherstellung der Zugänge erwies sich als aufwendig. Besonders gravierend: "Eine Wiederherstellung des Inhalts der persönlichen E-Mail-Postfächer war nicht möglich", heißt es in einem Lagebericht. Die Daten seien "weitestgehend verloren". Anfang November waren die betroffenen Kommandos demnach erst teilweise wieder einsatzbereit. Die vollständige Wiederherstellung könnte sich laut internen Einschätzungen bis ins erste Halbjahr 2027 ziehen.



Das Verteidigungsministerium widerspricht dieser Darstellung teilweise. Eine dauerhafte Löschung von Daten könne "aktuell ausgeschlossen werden". Zugleich seien gemeinsam mit der BWI Maßnahmen ergriffen worden, um ähnliche Störungen künftig zu verhindern. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz bezeichnete die Informationspolitik der BWI als "absolut unzureichend", sollten sich die Berichte bestätigen. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter warnte vor Folgen für die Landesverteidigung. Wenn Reservisten nicht erreichbar seien und Informationsketten ausfielen, sei diese "massiv eingeschränkt".





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