DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Operative Verbesserung nach neun Monaten - - Erneuerbare Energien verdoppeln EBITDA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

3U HOLDING AG: Operative Verbesserung nach neun Monaten

- Erneuerbare Energien verdoppeln EBITDA

Marburg (pta000/12.11.2026/08:00 UTC+1)

• Konzern-EBITDA steigt auf EUR 1,7 Mio. (9M 2025: EUR -1,9 Mio.) • Konzernumsatz sinkt durch die Neuausrichtung im Segment SHK auf EUR 35,4 Mio. • Windstromerzeugung nach dem Repowering des Windparks Langendorf mehr als verdoppelt • Zuschreibung von EUR 9,6 Mio. auf den Bitcoin-Bestand im dritten Quartal • Prognose 2026 vom 21. August 2026 bestätigt

Marburg, 12. November 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat in den ersten neun Monaten 2026 ihr operatives Ergebnis deutlich verbessert. Das Konzern-EBITDA stieg auf EUR 1,7 Mio. nach EUR -1,9 Mio. im Vorjahreszeitraum, die EBITDA-Marge auf 4,8 %. Der Konzernumsatz ging dagegen um 14,5 % auf EUR 35,4 Mio. zurück (9M 2025: EUR 41,3 Mio.). Grund dafür war vor allem die Neuausrichtung im Segment SHK. Das Konzernergebnis lag mit EUR -5,8 Mio. nahezu auf dem Niveau des Vorjahres von EUR -5,7 Mio.

Zu der Ergebnisverbesserung trugen vor allem die Segmente Erneuerbare Energien und ITK bei. Außerdem gingen der Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurück. Im EBITDA sind Restrukturierungsaufwendungen im Segment SHK von EUR 0,9 Mio. enthalten, nach EUR 0,7 Mio. im Vorjahr. Dass das Konzernergebnis trotz des höheren EBITDA nicht stieg, liegt vor allem an höheren Abschreibungen und Finanzierungsaufwendungen für das Repowering des Windparks Langendorf in Sachsen-Anhalt. Das Ergebnis je Aktie blieb unverändert bei EUR -0,17.

Im dritten Quartal 2026 war das EBITDA mit EUR -0,4 Mio. negativ (Q3 2025: EUR -1,6 Mio.). Gründe waren die Restrukturierungsaufwendungen und geringere Winderträge in den windschwachen Sommermonaten. Zum 30. September 2026 beschäftigte der 3U Konzern 166,1 Mitarbeiter (FTE; 31. Dezember 2025: 204,5). Der Rückgang geht überwiegend auf die Restrukturierung im Segment SHK zurück. Darüber hinaus verringerte sich der Personalbestand infolge von Effizienzmaßnahmen im Segment ITK und bei der 3U HOLDING AG.

"Operativ sind wir in den ersten neun Monaten deutlich vorangekommen", sagt Christoph Hellrung, Vorstand Finanzen (CFO) der 3U HOLDING AG. "Das Konzern-EBITDA ist klar positiv, und das Segment Erneuerbare Energien hat sein EBITDA nach dem Repowering in Langendorf mehr als verdoppelt. Im Segment SHK haben wir mit der Stilllegung von drei Gesellschaften eine klare Entscheidung getroffen. Künftig konzentrieren wir uns dort auf den Onlinehandel der Selfio SE."

Das Segment ITK steigerte sein EBITDA um 14,8 % auf EUR 2,7 Mio. (9M 2025: EUR 2,4 Mio.), obwohl der Umsatz um 7,5 % auf EUR 9,4 Mio. zurückging. Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von 23,5 % auf 29,1 %. Der Ausbau margenstarker Produkt- und Servicebereiche konnte den strukturellen Rückgang im klassischen Voice-Geschäft beim Umsatz nur teilweise ausgleichen. Durch Effizienzmaßnahmen ging der Personalaufwand zurück.

Das Segment Erneuerbare Energien profitierte vom Repowering im Windpark Langendorf, das am 2. März 2026 abgeschlossen wurde. Durch die fünf neuen, leistungsstärkeren Windenergieanlagen erhöhte sich die installierte Leistung des konzerneigenen Wind- und Solarportfolios von 53 MW auf 73 MW. Die Windparks erzeugten in den ersten neun Monaten 56,1 GWh Strom nach 24,1 GWh im Vorjahr. Der Segmentumsatz stieg um 75,6 % von EUR 3,6 Mio. auf EUR 6,4 Mio. Das Segment-EBITDA erhöhte sich um 114,3 % auf EUR 5,2 Mio. nach EUR 2,4 Mio. im Vorjahr, die EBITDA-Marge von 67,2 % auf 82,0 %.

Im Segment SHK sank der Umsatz um 28,1 % von EUR 28,2 Mio. auf EUR 20,3 Mio. Neben der schwachen Baukonjunktur und der verhaltenen Nachfrage nach Modernisierungen wirkte sich die Neuausrichtung der Selfio SE aus, die weniger profitables Geschäft bewusst reduziert hat. Trotz der Restrukturierungsaufwendungen verbesserte sich das Segment-EBITDA leicht von EUR -4,0 Mio. auf EUR -3,6 Mio. Da der Umsatz stärker zurückging, verschlechterte sich die EBITDA-Marge jedoch von -14,3 % auf -17,8 %. Die im August 2026 beschlossene Stilllegung des Geschäftsbetriebs der Calefa GmbH, der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH und der EM-PLAN GmbH verläuft planmäßig. Das Segment konzentriert sich künftig auf den Onlinehandel der Selfio SE.

Da der Bitcoin-Kurs zum 30. September 2026 gestiegen war, nahm der Konzern auf seinen unveränderten Bestand von 427,1 Bitcoin eine Zuschreibung von EUR 9,6 Mio. vor. Die Wertminderung des ersten Halbjahres von rund EUR 9,9 Mio. ist damit nahezu ausgeglichen. Für die ersten neun Monate ergibt sich per Saldo ein nicht zahlungswirksamer Aufwand von rund EUR 0,3 Mio. Im dritten Quartal erreichte das Konzernergebnis aufgrund der Zuschreibung EUR 6,8 Mio. nach EUR -3,0 Mio. im Vorjahresquartal. Der Buchwert entspricht damit nahezu den Anschaffungskosten.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 30. September 2026 auf EUR 173,2 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 158,6 Mio.). Die liquiden Mittel stiegen von EUR 12,5 Mio. auf EUR 27,5 Mio., die Nettoverschuldung von EUR 49,1 Mio. auf EUR 56,1 Mio. Die Eigenkapitalquote sank von 49,8 % zum Jahresende 2025 auf 42,1 %. Gegenüber dem 30. Juni 2026 mit 39,9 % ist sie wieder gestiegen.

Ausblick 2026

Der Vorstand bestätigt die am 21. August 2026 per Ad-hoc-Mitteilung angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Er erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von EUR 46 Mio. bis EUR 50 Mio. und ein Konzern-EBITDA von EUR 2,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. Für die Segmente ITK und Erneuerbare Energien bleiben die Erwartungen unverändert. Im Segment Erneuerbare Energien kommt nach den windschwachen Sommermonaten dem vierten Quartal besondere Bedeutung zu. Für das Segment SHK rechnet der Vorstand unverändert mit Umsatzerlösen von rund EUR 26 Mio. und einem EBITDA von EUR -3,5 Mio. bis EUR -4,5 Mio. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt einer im Wesentlichen unveränderten gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung. Der am 14. Oktober 2026 beschlossene Wechsel in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse soll noch im Geschäftsjahr 2026 abgeschlossen werden.

Weitere detaillierte Informationen zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2026 enthält die Quartalsmitteilung 3/2026, die unter www.3u.net abrufbar ist.

Konzernergebnisse im Überblick

3U Konzern 9M 2026 9M 2025 Konzernumsatz EUR Mio. 35,4 41,3 ITK 9,4 10,2 Erneuerbare Energien 6,4 3,6 SHK 20,3 28,2 Konzern-EBITDA EUR Mio. 1,7 -1,9 ITK 2,7 2,4 Erneuerbare Energien 5,2 2,4 SHK -3,6 -4,0 EBITDA-Marge % 4,8 -4,5 Konzernergebnis EUR Mio. -5,8 -5,7 Ergebnis je Aktie EUR -0,17 -0,17 3U Konzern 30.09.2026 31.12.2025 Eigenkapitalquote % 42,1 49,8 Liquide Mittel EUR Mio. 27,5 12,5 Working Capital EUR Mio. 35,9 21,9 Nettoverschuldung EUR Mio. 56,1 49,1 Free Cashflow EUR Mio. -6,1 -40,8* Mitarbeiter FTE 166,1 204,5

*Per 30.09.2025

In Tabellen können aus arithmetischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Mit diesen Geschäftsmodellen ist der 3U Konzern in den Megatrends Digitalisierung, Energiewende und energetische Sanierung tätig. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf Xetra, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.3u.net.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Vorstands beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächliche Entwicklung kann daher wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht.

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Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Hellrung E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 12, 2026 02:00 ET (07:00 GMT)