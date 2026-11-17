Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG
Bitcoin-Zuschreibung ermöglicht positives Quartalsergebnis
Die 3U HOLDING AG hat die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal vorgelegt und die im August gesenkte Jahresprognose bestätigt. Operativ prägten die Restrukturierung im SHK-Segment und ein windschwacher Sommer das Quartal.
SHK-Rückbau drückt Konzernumsatz: Der Konzernumsatz sank in Q3 auf 11,0 Mio. EUR (-15,9% yoy), nach neun Monaten stehen 35,4 Mio. EUR (-14,5% yoy) zu Buche. Ursächlich war...
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Über Montega:
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