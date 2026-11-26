DJ PTA-News: 3U HOLDING AG: Wechsel in das Börsensegment Scale erfolgt zum 2. Dezember 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

3U HOLDING AG: Wechsel in das Börsensegment Scale erfolgt zum 2. Dezember 2026

Marburg (pta000/26.11.2026/16:00 UTC+1)

Die 3U HOLDING AG wechselt wie geplant noch im Jahr 2026 in das Börsensegment Scale. Die Aktien der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Börsenkürzel: UUU) werden ab dem 2. Dezember 2026 im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Letzter Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) ist der 1. Dezember 2026. Die Gesellschaft setzt damit den Beschluss um, den der Vorstand am 14. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefasst hat.

Die Frankfurter Wertpapierbörse widerruft auf Antrag der Gesellschaft die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt. Zugleich bezieht die Deutsche Börse AG die Aktien in den Scale ein.

Der Handel über Xetra und den Börsenplatz Frankfurt läuft ohne Unterbrechung weiter. ISIN, WKN (516790) und Börsenkürzel bleiben unverändert. Für Aktionärinnen und Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf.

Mit dem Wechsel in den KMU-Wachstumsmarkt Scale passt die 3U HOLDING AG Kosten und Aufwand ihres Kapitalmarktauftritts an das Profil der Gesellschaft an. Berichterstattung und Abschlussprüfung werden dadurch deutlich schlanker. Gleichzeitig gelten auch im Scale eigene Transparenzanforderungen. Die 3U HOLDING AG wird weiterhin geprüfte Abschlüsse und einen Halbjahresbericht veröffentlichen sowie einen Finanzkalender führen. Die Pflichten aus der Marktmissbrauchsverordnung gelten fort. In der Anfangsphase im Scale wird die Aktie zudem durch Research-Studien begleitet.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). Mit diesen Geschäftsmodellen ist der 3U Konzern in den Megatrends Digitalisierung, Energiewende und energetische Sanierung tätig. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf Xetra, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.3u.net.

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Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1b 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Hellrung E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1795705200750 ]

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November 26, 2026 10:00 ET (15:00 GMT)