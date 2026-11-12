Es ist vollbracht: Der DAX dürfte mit einem neuen Rekord bei rund 26 860 Punkten in den heutigen Handel starten. Nach mehreren vergeblichen Anläufen lassen die Börsenbullen die bisherigen Höchststände endlich hinter sich. Damit rückt auch die psychologische Marke von 27 000 Punkten in greifbare Nähe. Die Ausgangslage könnte kaum freundlicher sein. Sinkende Energiepreise, überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung liefern eine immer breitere Grundlage für die Fortsetzung der Jahresendrally.

Die Vorgaben aus Asien fallen allerdings gemischt aus. Einerseits sorgen weiter rückläufige Energiepreise für Entlastung, andererseits wächst die Unsicherheit um die Führung des amerikanischen Technologiekonzerns Nvidia. Eine jetzt bekannt gewordene zweite Affäre von Vorstandschef Huang könnte für den Verwaltungsrat das Fass zum Überlaufen bringen und ihn seinen Job kosten. Gerüchte über eine Nachfolgersuche belasten die Aktie. Bestätigt sind diese Spekulationen bislang nicht. Huang hat den Halbleiterkonzern wie kaum ein anderer Manager geprägt und mit seiner strategischen Weitsicht zu einem der wichtigsten Unternehmen des weltweiten KI-Booms gemacht. Entsprechend groß wäre die Verunsicherung, sollte tatsächlich ein Führungswechsel bevorstehen. Die Nervosität hat bereits auf andere Halbleiterwerte übergegriffen.

Der DAX kann sich von diesen Turbulenzen bislang weitgehend abkoppeln. Die Anleger konzentrieren sich stattdessen auf die sinkenden Energiepreise und die erfreulichen Quartalszahlen deutscher Unternehmen. Besonders das Indexschwergewicht Siemens liefert wichtige Kaufargumente. Neben der überzeugenden Geschäftsentwicklung und dem hohen Auftragsbestand sorgt insbesondere die Aussicht auf eine mögliche Ausschüttung der verbliebenen Siemens-Healthineers-Aktien an die Siemens-Aktionäre für eine positive Überraschung. Auch die Ergebnisse von Münchener Rück, Allianz und Merck KGaA stehen im Fokus und unterstreichen die Bedeutung der laufenden Berichtssaison für den deutschen Aktienmarkt.

Rückenwind liefern auch die weiter fallenden Rohölpreise. Sie entlasten die Unternehmen, stärken die Kaufkraft der Verbraucher und verringern gleichzeitig die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub. Damit könnten auch die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen etwas zurückgehen. Für die Aktienmärkte entsteht daraus eine besonders günstige Kombination: bessere Gewinnperspektiven bei gleichzeitig nachlassendem Kosten- und Zinsdruck. Die zuletzt deutlich aufgehellte Stimmung erhält dadurch zusätzlichen Schwung.

Im weiteren Handelsverlauf werden die Anleger auf die britischen BIP-Daten sowie auf neue Arbeitsmarktzahlen und Immobilienmarktindikatoren aus den USA achten. Für den DAX zeichnet sich eine Handelsspanne zwischen 26 650 und 27 050 Punkten ab. Nach dem Ausbruch auf neue Rekordstände könnte die Aufwärtsbewegung zusätzliche Dynamik gewinnen.

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