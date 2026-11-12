NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Getrieben von allen Geschäftsbereichen habe das operative Ergebnis im dritten Quartal um 10 Prozent über dem Analystenschnitt gelegen, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das starke Abschneiden habe den Versicherer dazu verleitet, den oberen Rand der Prognosespanne für das diesjährige operative Ergebnis anzuheben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:42 / GMT



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