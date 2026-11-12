Im Grunde sind Zink-Bromid-Batteriezellen ein alter Hut: Seit Jahrzehnten wird an ihnen geforscht. Sie konnten sich jedoch nie am Markt durchsetzen, unter anderem weil sie früher unter einer schnellen Degradation litten. Der US-Hersteller Eos will die Probleme jedoch gelöst haben. Google und das Pentagon setzten nun auf die alt-neue Speichertechnologie - und auch die Stadtwerke Gaggenau: Der badische Kommunalversorger will im nächsten Jahr einen Zink-Bromid-Speicher mit 7,5 Megawatt Leistung und 30 Megawattstunden Kapazität installieren. Der Bruchsaler Speicherspezialist Capac, vormals unter dem ...

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