Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei gleich mit der Eröffnung ein neues Allzeithoch gesetzt. Der gesunkene Ölpreis sorge nach wie vor für eine gute Grundstimmung, heisst es am Markt. Händler berichten ausserdem von einem Hang der Investoren zu Sicherheit infolge der Nvidia-Turbulenzen, was allen europäischen Handelsplätzen helfe. Auch die Börsen in Frankfurt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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