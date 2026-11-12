Wiesbaden - In Deutschland pflegen Frauen häufiger Angehörige als Männer. Unter Frauen waren im vergangenen Jahr zwölf Prozent, und unter Männern acht Prozent der Erwerbstätigen mit der Pflege Angehöriger beschäftigt, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Insgesamt betreuten zehn Prozent der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren in Deutschland 2025 erwachsene Angehörige.



Frauen verbrachten dabei mehr Zeit mit der Betreuung von Angehörigen als Männer. 2025 leisteten 36 Prozent der erwerbstätigen Frauen, die Angehörige betreuen, zehn Stunden oder mehr Betreuungszeit pro Woche für Angehörige. Bei erwerbstätigen Männern mit entsprechenden Aufgaben belief sich die Betreuungszeit für 29 Prozent auf zehn Stunden oder mehr pro Woche.



Aufgrund des zeitlichen Mehraufwands der Pflege, passten 28 Prozent der Erwerbstätigen ihre Arbeitssituation an. Sie reduzierten etwa vorübergehend ihre Arbeitszeit (13 Prozent), arbeiteten zu anderen Zeiten bei gleichbleibender Stundenzahl (6 Prozent) oder nutzten vorübergehend vermehrt das Homeoffice (4 Prozent). Auch hier zeichnet sich ein Unterschied zwischen den Geschlechtern ab, 33 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer im Alter von 25 bis 64 Jahren veränderten ihren Arbeitsrahmen. Dabei war die Teilzeitquote von Frauen mit Betreuungsaufgaben um elf Prozentpunkte höher als bei Frauen ohne solche Aufgaben, bei Männern lag sie nur fünf Prozentpunkte höher.



Besonders hoch war der Anteil der Erwerbstätigen, die Angehörige pflegten mit 17 Prozent unter den 55- bis 64-jährigen Erwerbstätigen. Ebenfalls hoch war er unter den 45- bis 54-Jährigen (12 Prozent). Diese Gruppe betreut gleichzeitig auch oft Kinder. Vier Prozent der 35- bis 54-Jährigen sind laut dem Statistischen Bundesamt neben der Arbeit zugleich mit Erziehung und Pflege beschäftigt.





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