Tesla-Chef Elon Musk will das angekündigte Produktions-Aus für seinen E-Pickup-Truck um einige Wochen nach hinten verschieben, um noch anstehende Bestellungen abzuarbeiten. Musk führt sentimentale Gründe an, rechnen tue sich das nicht. Mit seiner Ankündigung, die Cybertruck-Produktion im Sommer 2027 auslaufen lassen zu wollen, hatte Tesla zuletzt für einige Aufregung gesorgt. Zunächst hatte Elon Musk erklärt, mit dem Produktionsaus des E-Pickup-Trucks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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