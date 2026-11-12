Basel - Der Schweizer Bankensektor hat im vergangenen Jahr direkt und indirekt eine Wertschöpfung von 74,5 Milliarden Franken generiert. Insgesamt waren damit rund 338'700 Vollzeitstellen verbunden, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie von BAK Economics im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) hervorgeht. Die direkte Bruttowertschöpfung der Banken belief sich demnach 2025 auf 43,8 Milliarden Franken. Der Sektor beschäftigte ...

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