Berlin - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks bei den privaten Banken ab dem 16. November bundesweit ausweiten. Den Auftakt machen die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.



Damit erhöhten die Beschäftigten vor der dritten Verhandlungsrunde am 23. November in Berlin den Druck auf die Arbeitgeber, so Verdi. Jan Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter für das Bankenwesen, kritisierte, dass die Banken steigende Gewinne anstreben, während die Gehälter der Beschäftigten strukturell abgewertet würden.



Das letzte Angebot der Arbeitgeber sieht von Oktober 2026 bis Juni 2027 keine Gehaltserhöhung vor. Im Juli 2027 sollen die Tarifgehälter um 2,2 Prozent steigen, im Juli 2028 um weitere 2,0 Prozent. Verdi bewertet das Angebot als unzureichend, da die Einkommensentwicklung deutlich unter der erwarteten Inflation läge. Für Auszubildende und dual Studierende haben die Arbeitgeber laut Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt.



Verdi fordert für die rund 150.000 Beschäftigten sechs Prozent mehr Gehalt sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende und dual Studierende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Gewerkschaft setzt sich zudem für eine unbefristete Übernahme der Nachwuchskräfte in Vollzeit und verbindliche Regelungen zu Beschäftigungsschutz, Personalplanung und Qualifizierung beim Einsatz Künstlicher Intelligenz ein.





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