Das Batteriespeicher-System Luterra S2 von Huawei kombiniert Hybrid-Wechselrichter, PV-Speicher und KI-gestütztes Energiemanagement in einem kompakten Aufbau. Auch eine Notstrom-Funktion ist integriert. Der chinesische Elektronikkonzern Huawei hat ein neues Photovoltaik-Batteriespeicher-System vorgestellt. Luterra S2 ist ein Energiesystem für Privathaushalte, das Hybrid-Wechselrichter, PV-Speicher und KI-gestütztes Energiemanagement in einer stapelbaren Einheit vereint. Als einphasige Variante hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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