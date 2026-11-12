München / Zürich - Die Retarus Schweiz AG feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sie sich als verlässlicher Partner für sichere Geschäftskommunikation etabliert und ist kontinuierlich gewachsen. Gemeinsam mit langjährigen Partnern wie Bechtle, SoftwareOne, Accenture/Avanade, Kyndryl oder BSI Software betreut Retarus heute Unternehmen unterschiedlicher Grössen und Branchen, darunter namhafte Kunden aus dem Gesundheits- ...

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