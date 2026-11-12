FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 420 (430) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 3600 (3450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 890 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 98 (105) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IAG PRICE TARGET TO 600 (645) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SPIRAX PRICE TARGET TO 8250 (7500) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 77 (82) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1150 (1250) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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