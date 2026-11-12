Nachdem das Photovoltaik-Unternehmen SMA zuletzt Verluste verzeichnete, konnte der Wechselrichterspezialist in den ersten neun Monaten dieses Jahres den Umsatz steigern und machte auch wieder Gewinn. SMA Solar Technology, Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Stromspeichersystemen, hat die Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale 2026 veröffentlicht. Der Konzernumsatz der lag in den ersten neun Monaten 2026 mit 1.160,7 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau von 1.134,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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