Unterföhring (ots) -Duelle der Gruppensieger. Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft in den letzten zwei Länderspielen des Jahres auf die Top-Teams aus Belgien und Kroatien. Wie die DFB-Auswahl haben beide Gegner ihre Qualifikationsgruppe zur Europameisterschaft 2027 gewonnen. Am Freitag, 13. November, spielt das Team von Trainer Antonio Di Salvo gegen Belgien. Am Dienstag, 17. November, steht das Duell gegen Kroatien auf dem Programm.ProSieben MAXX und Joyn übertragen beide Partien live. Moderator Matthias Opdenhövel und "ran Fußball"-Experte Markus Babbel berichten jeweils ab 17:30 Uhr. Das Spiel am Freitag gegen Belgien kommentiert Florian Hauser, die Partie am Dienstag Franz Büchner.Die U21-Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Serbien und Albanien statt. SAT.1, ProSieben MAXX und Joyn zeigen alle Spiele des deutschen Teams und weitere ausgewählte Begegnungen live."ran Fußball" U21-Länderspiele live auf ProSieben MAXX und Joyn:Freitag, 13. November, 17:30 Uhr: Deutschland - BelgienDienstag, 17. November, 17:30 Uhr: Kroatien - DeutschlandPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6389175