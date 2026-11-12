Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag kurz vor dem Mittag nach wie vor deutlich im Plus. Der Leitindex SMI markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch bei über 15'200 Zählern. «Sinkende Energiepreise, überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung liefern eine immer breitere Grundlage für die Fortsetzung des Jahresendrallys», fasst ein Analyst die Stimmung am Markt zusammen. Und ein anderer ...

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