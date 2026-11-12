Bern - Manipulierte Kühlanlagen und kritische Sicherheitslücken in der weitverbreiteten Open-Source-Skriptsprache PHP: Die jüngsten Vorfälle zeigen, wie verwundbar Wirtschaft und Gesellschaft sind. Gleichzeitig entwickelt sich künstliche Intelligenz vom unterstützenden Werkzeug zu einem eigenständig handelnden Agenten. Unter dem Motto «When AI Acts - Securing the Next Digital Frontier» finden am 23. und 24. Februar 2027 in Bern die Swiss Cyber Security ...

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