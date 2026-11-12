Zürich - Die Weltraumwirtschaft entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden strukturellen Wachstumsthema. Zu dieser Einschätzung kommt Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group. Sinkende Kosten für Raketenstarts, technologische Fortschritte und eine wachsende Nachfrage nach satellitengestützten Dienstleistungen eröffnen neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Dabei reichen die Chancen weit über die klassischen Raumfahrtunternehmen ...

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