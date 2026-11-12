Geplante Änderungen bei der EEG-Förderung und den Netzanschlussregeln sowie der umstrittene Redispatch-Vorbehalt sorgen für Unsicherheit in der Solarbranche. Umso wichtiger wird es, die Wirtschaftlichkeit bestehender PV-Portfolios zu sichern und das O&M-Geschäft effizient auszubauen. PV-spezifische O&M-Software kann dabei unterstützen. Für viele Verantwortliche in der technischen Betriebsführung stellt sich aktuell die Frage: Wie lassen sich zusätzliche Anlagen übernehmen, ohne dass Personal- und ...

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